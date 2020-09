Indetto il ritiro di un prodotto gastronomico in commercio contenente allergeni non dichiarati. Come riconoscerlo: informazioni utili.

Il Ministero della Salute ha diramato la notifica di un ritiro alimentare riguardante un prodotto gastronomico con allergeni non dichiarati: pericolosa la consumazione.

Si tratta di un prodotto da frigo molto amato da adulti e bambini, la causa del ritiro è la presenza di un noto allergene non dichiarato sull’etichetta.

Le autorità competenti giornalmente analizzano e controllano tutti i prodotti presenti nella distribuzione nazionale e tramite le notifiche del RASFF e il Ministero della Salute avvertono i consumatori di eventuali allarmi.

La salute dei consumatori è sempre al primo posto e deve essere costantemente salvaguardata. Tutte i prodotti non conformi alle regole igienico-sanitarie sono prontamente ritirati dal commercio.

Insalata russa con allergeni non dichiarati

Il prodotto protagonista del richiamo alimentare diramato oggi è un’Insalata russa 100% vegetale, come specifica la denominazione di vendita.

Il marchio del prodotto ritirato è ROSCIO mentre il nome o la ragione sociale dell’OSA a nome della quale viene commercializzato è GASTRONOMICA ROSCIO.

Lo stabilimento che produce l’insalata russa è situato in Via Madonnina 32, Vidigulfo (PV).

Il codice identificativo del lotto ritirato è AB37 (A).

La data di scadenza o il termine minimo di conservazione apposto sulla confezione è 23/10/2020.

La motivazione del ritiro dai supermercati è la presenza dell’uovo all’interno dell’insalata russa: un allergene che se presente nel prodotto deve essere obbligatoriamente citato.

A chi è rivolta l’allerta alimentare

Il Ministero della Salute con la notifica alimentare diramata il 19 Settembre 2020 comunica che è indirizzata esclusivamente a coloro che presentano un’allergia all’uovo.

I soggetti allergici sono perciò invitati a non consumare il prodotto per nessuna ragione in modo da non intossicare l’organismo.

Possono inoltre riportare il prodotto al negozio e restituirlo per essere rimborsati o richiedere una sostituzione.

L’insalata russa oggetto del richiamo alimentare è invece idonea alla consumazione per tutti i consumatori che non sono allergici all’uovo.