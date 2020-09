Il Ministero della Salute avverte i consumatori di non acquistare o consumare un affettato contaminato. C’è il rimborso.

Il Ministero della Salute ha diramato proprio oggi una notifica dell’urgente richiamo alimentare di un prodotto infetto già distribuito nei supermercati.

La contaminazione microbiologica riscontrata nel prodotto richiamato potrebbe essere nociva per la salute dei consumatori, per questo si raccomanda di non consumarlo.

Di seguito tutte le informazioni utili per poter riconoscere il prodotto contaminato e restituirlo al negozio.

Il prodotto oggetto del richiamo alimentare del Ministero della Salute è un lotto di Salame nel quale le analisi hanno riscontrato microrganismi patogeni.

La denominazione di vendita del prodotto è Salamini STAG.S. mentre il lotto di produzione è il numero 03-09-20. Grazie a questo codice potrete identificare il prodotto contaminato e capire se l’avete già acquistato.

Cosa fare se l’hai acquistato o mangiato

Tutte le indicazioni da seguire se lo hai comprato: non consumarlo! Indicazioni per il rimborso.