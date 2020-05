Richiamo alimentare, Coop ritira noto formaggio Dop: “Rischio batteriologico”

Ennesimo richiamo alimentare da parte della società Coop che ha ritirato un noto formaggio Dop: ecco marca, lotto e motivazione.

Coop ha lanciato l’ennesimo richiamo alimentare, questa volta per un formaggio Dop molto noto a tutti i consumatori. Vediamo qual è la marca, il lotto e anche la motivazione di questo ritiro dagli scaffali.

Quale formaggio ha ritirato Coop?

Il gruppo dei supermercati leader Coop ha diramato un comunicato per avvertire i consumatori del ritiro immediato dagli scaffali del noto formaggio Taleggio Dop preconfezionato e prodotto da Egidio Galbani Srl marchio Vero Cademartori dal 1882.

Il marchio di identificazione per lo stabilimento è il numero IT 03 137 CE, mentre i lotti interessati sono i seguenti:

Lotto LA0403 200126 con scadenza 19/06/2020

Lotto LA0603 200127 con scadenza 20/06/2020

Qual è la motivazione del ritiro dagli scaffali?

La Coop ha quindi deciso per il ritiro immediato al fine di fare ulteriori controlli sul prodotto, che è stato richiamato per rischio batteriologico in vista della presenza di Listeria Monocytogenes.

Questo batterio è la causa principale di Listeriosi che provoca tossinfezione alimentare e un effetto domino sulla salute umana. Una malattia altamente pericolosa per tutti i soggetti che soffrono di diabete o che sono malate di cancro, immunodepresse, anziane o in gravidanza.

Che cosa bisogna fare con il prodotto?

Coop invita tutti gli utenti a controllare i lotti e le scadenze del taleggio – se acquistato – e di non consumarlo. La prima cosa da fare è riportare la confezione presso uno dei punti vendita più vicini per ricevere il rimborso oppure la sostituzione.

Per maggiori informazioni, il consiglio è quello di contattare il numero verde dedicato ai consumatori Coop o visitare il sito ufficiale della società.