Richiamo alimentare per rischio chimico: nota marca di crema burro di arachidi da non consumare

Nuovo richiamo alimentare questa volta per una nota marca di crema di burro di arachidi. Ecco marchio e lotto

Richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute su nota marca di burro di arachidi per rischio chimico.

Burro di arachidi ritirato da mercato

Un lotto della buonissima crema è stata ritirata dal mercato. Si tratta della crema di burro di arachidi prodotta dalla Clearspring di Londra: il noto prodotto risponde al nome di Organic Peanut Butter Crunchy, commercializzato in Italia dalla Mediterranea Srl sita a Marostica – Vicenza.

Il comunicato è stato pubblicato dal Ministero della Salute in data 8 gennaio 2020 sul sito ufficiale e invita tutti gli utenti a non consumare il prodotto.

Il lotto in questione si identifica con il codice E 193894 con data di scadenza 30/11/2022. Lo stesso arriva in Italia prodotto da Clearspring 19A Acton Park Estate – London W3 7QE.

Si presenta con un barattolo in vetro in confezioni da sei venduto singolarmente nei supermercati e alcuni negozi di alimentari.

Il motivo del richiamo

Il Ministero della Salute ha evidenziato che il prodotto in questione

“ha superato il limiti di aflatossine imposti dal regolamento”

Le aflatossine sono – come si legge sul sito EFSA – delle microtossine che vengono prodotte da un fungo che si trova in ambienti caldi e umidi. Queste sostanze sono cancerogene per l’essere umano.

Per questo motivo l’invito è di non consumare il prodotto e restituirlo al negozio di alimentari dove è stato acquistato, che provvederanno al ritiro: