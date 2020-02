Torta Golosona alla ricotta sofficissima. Il segreto per prepararla in soli 5 minuti

Torta Golosona alla ricotta sofficissima. Il segreto per prepararla in soli 5...

La torta “Golosona” 5 minuti è un gustosissimo dolce fatto in casa veloce da preparare. Ideale se hai poco tempo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Per una merenda fast o uno spuntino veloce e nutriente, la torta alla ricotta è una squisitezza tipica delle zone montane del Sud Italia, in special modo nella zona di Sannio e della Lucania.

Cucinata durante il periodo di Carnevale, la torta 5 minuti alla ricotta è deliziosa ed è una semplice prelibatezza tradizionalmente preparata dai pastori campani.

Ancora oggi in alcune di queste zone la torta di ricotta è il dessert di Carnevale e di Pasqua.

È una specie di cheesecake leggera, delicatamente aromatizzata con scorza di limone e vaniglia, come molti altri dessert di Carnevale.

È un dolce adatto per uno spuntino pomeridiano (merenda), da accompagnare con una tazza di tè o con il cappuccino.

Torta 5 minuti alla ricotta: gli ingredienti

Essendo un dolce dalle origini pastorali gli ingredienti utilizzati per l buona preparazione di questa ricetta sprint sono assolutamente semplici e genuini.

L’ingrediente principe è la ricotta di pecora freschissima che si amalgama perfettamente alla pasta frolla, uova, zucchero, latte, etc. etc.

Proprietà e benefici della ricotta

Di latte vaccino o di pecora che sia, la ricotta è un formaggio fresco dalla consistenza morbida e cremosa, che vanta una lunga storia.

La produzione della ricotta è molto diversa da quella del formaggio tradizionale, e i produttori utilizzano il siero, la parte liquida del latte che si separa dalla cagliata durante la caseificazione.

I ricercatori ritengono che la ricotta sia diventata popolare molto prima nell’età del Bronzo.

Oggi, come allora, sono tantissime le proprietà ed i benefici nutrizionali della ricotta.

Ecco di seguito i valori nutrizionali per 100 grammi di ricotta.

Calorie 174 kcal

Carboidrati 3,0 g

Fibra 0 g

Zuccheri 2 g

Grassi 13,0 g di cui: Grassi saturi 8,3 g, Grasso monoinsaturo 3,6 g, Grassi polinsaturi 0,4 g

Omega-3 112 mg

Omega-6 273 mg

Proteine ​​11,3 g

Vitamina B2 11%

Vitamina A 9%

Vitamina B12 6%

Folati 3%

Vitamina B5 2%

Vitamina B6 2%

Vitamina E 1%

Vitamina K 1%

Vitamina B1 1%

Vitamina B3 1%

Calcio 21%

Selenio 21%

Fosforo 16%

Zinco 8%

Potassio 3%

Magnesio 3%

Sodio 3%

Ferro 2%

Rame 1%.

La ricotta è un’ottima fonte di calcio, selenio e fosforo. Contiene anche quantità inferiori di numerosi altri minerali essenziali.

Ecco alcuni dei principali vantaggi e benefici nutrizionali della ricotta.

1) Ricca di proteine

La ricotta è una buona fonte di proteine ​​e contiene 11,3 grammi per 100 g, che risulta essere di 11,3 grammi per 173 calorie.

La ricotta a basso contenuto di grassi è un’ottima fonte di proteine.

Per 100 grammi di ricotta a basso contenuto di grassi apporta 11,4 grammi di proteine.

Si tratta di un prodotto lattiero-caseario, che contiene tutti gli aminoacidi essenziali in quantità adeguate.

Le proteine ​​sono “mattoncini” importanti per la costruzione e il mantenimento dei muscoli, la produzione di enzimi e ormoni e per il mantenimento della salute delle ossa, della pelle, dei capelli e delle unghie.

2) Fonte di Omega-3 DHA / EPA.

La ricotta apporta una buona quantità di Omega-3 nella sua forma DHA / EPA.

A differenza degli alimenti vegetali come noci e semi, il DHA e l’EPA hanno la stessa forma dell’Omega-3 presente nei pesci grassi e nei frutti di mare.

A questo proposito, è importante notare che il nostro corpo può utilizzare DHA ed EPA Omega-3 “così come sono”.

Gli acidi grassi Omega-3 hanno diversi effetti benefici sulla nostra salute, tra cui la capacità di abbassare i trigliceridi e aumentare i livelli di HDL. Inoltre, può anche avere un impatto positivo sulla sensibilità all’insulina.

3) Fonte di selenio

Il selenio è un importante minerale antiossidante, che svolge un ruolo nella protezione del corpo dai danni dei radicali liberi e dallo stress ossidativo.

Sfortunatamente, circa una persona su sette in tutto il mondo ha un apporto dietetico inadeguato di questo minerale.

La ricotta è una buona fonte di selenio: 100 grammi di ricotta forniscono oltre il 20% della RDI.

4) Una buona fonte di calcio

Il secondo minerale che la ricotta apporta in grandi quantità all’organismo umano è il calcio.

In particolare, una porzione di ricotta fornisce più di un quinto della RDI giornaliera per il calcio, che contribuisce all’espletamento di importanti funzioni nel corpo: mantenimento di ossa sane, buon funzionamento del sistema nervoso e rafforzamento del tessuto muscolare.

5) A basso contenuto di lattosio

L’intolleranza al lattosio può causare sintomi frustranti come dolore addominale, gonfiore, crampi e diarrea.

La ricotta rientra nella categoria dei latticini a “basso contenuto di lattosio” e contiene circa due grammi di lattosio per 100 g.

Questa quantità di lattosio è molto più bassa rispetto ad alimenti come latte e yogurt.

Per questo la ricotta è un alimento tollerato dalle persone con lievi sensibilità al lattosio.

Per chi soffre di una forte intolleranza all’ingestione di lattosio, la ricotta è da escludere.

Ricetta veloce per la torta alla ricotta

Bastano 5 minuti per portare in tavola questa delizia dolciaria prelibata e nutriente.

Ingredienti:

300 gr ricotta

300 gr farina 00

300 gr zucchero semolato

un uovo

zucchero a velo q.b.

una bustina di lievito in polvere per dolci

gocce di cioccolato (facoltativo).

Preparazione della torta Golosona 5 minuti alla ricotta

Amalgamare in una ciotola la ricotta insieme allo zucchero e all’uovo.

Unire la farina e il lievito senza smettere di mescolare con l’aiuto di una paletta.

Trasferire il composto ottenuto in uno stampo per torte imburrato e infarinato.

Cuocere in forno caldo a 180°C per circa 40 minuti. Lasciare raffreddare e cospargetela di zucchero a velo.

Aggiungere le gocce di cioccolato (facoltativo)

Voilà, la torta alla ricotta è pronta in soli 5 minuti!

Torta alla ricotta: Il segreto della nonna per renderla soffice e gustosa

La Redazione di Letto Quotidiano ha scovato tra i ricettari della nonna e ha trovato il segreto per rendere la torta alla ricotta ancora più soffice, gustosa e nutriente.

Vuoi sapere il vero segreto? Addiziona un bicchiere di buon latte caldo.

Secondo alcuni studi e ricerche, il latte aiuta a prevenire il diabete ed abbassa efficacemente i livelli elevati di zucchero nel sangue nel corpo.

A causa degli alti livelli di potassio, il latte aiuta a mantenere una pressione sanguigna regolare.

Inoltre, questo prodotto lattiero-caseario mantiene idratato l’organismo umano e rende la pelle luminosa.

Secondo il National Dairy Council, il latte è ricco di nutrienti essenziali ed è benefico per la nostra salute umana.

I principali nutrienti contenuti in un bicchiere di latte sono:

Calcio: costruisce ossa e denti sani e mantiene la densità ossea,

Proteine: serve come fonte di energia; costruisce /ripara il tessuto muscolare,

Potassio: aiuta a mantenere una pressione sanguigna sana,

Fosforo: aiuta a rafforzare le ossa e a generare energia,

Vitamina D: aiuta a mantenere le ossa,

Vitamina B12: mantiene i globuli rossi sani e il tessuto nervoso,

Vitamina A: mantiene il sistema immunitario, aiuta a mantenere in salute la pelle,

Riboflavina (B2): converte il cibo in energia,

Niacina: metabolizza zuccheri e acidi grassi.

Tutti questi nutrienti contribuiscono a rafforzare la salute e il nostro benessere generale e possono contribuire a fare perdere il peso.

È quanto rilevato dal dott. Brian Roy, professore associato di scienze della salute applicata presso la Brock University in Canada.

Pertanto, aggiungere un buon bicchiere di latte caldo alla ricetta della torta alla ricotta consente di rendere questo dolce prelibato e soffice.

Per chi non ama il latte vaccino può addizionare alla torta di ricotta un bicchiere di latte vegetale: latte di riso, di cocco, di mandorla, etc.

Ecco i buoni consigli per preparare la gustosa e nutriente torta alla ricotta in soli 5 minuti.

