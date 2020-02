Sformato di Zucchine e Patate: la ricetta più buona

Sformato di zucchine e patate al forno, un piatto ottimo. Prepara uno sformato croccante e farai felice gli adulti, i bambini e gli ospiti.

Lo sformato di zucchine e di patate al forno è un contorno gustoso, croccante e delizioso che mette d’accordo tutti, sia i bambini che gli adulti.

La prelibatezza di questa ricetta culinaria dipende proprio dall’ingrediente principe: le zucchine.

Come preparare lo sformato di zucchine e patate: Ricetta originale

Scopriamo come cucinare il prelibato sformato di zucchine e di patate al forno.

Ingredienti:

500 g di patate

2 zucchine medie

200 g di mozzarella fior di latte

50 g di parmigiano grattugiato

latte 60 ml

mais q.b

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

I passaggi da seguire per preparare uno squisito sformato di zucchine sono semplici e veloci. Ti basta:

1. pulire per bene le patate, eliminare i residui di terra e poi eliminare solo la buccia delle patate, con un coltello a lama sottile;

2. versa un po’ di olio extravergine d’oliva, il sale e il pepe;

3. dopo aver eliminato le estremità delle patate, si deve tagliarle a rondelle e si deve aggiungere il prosciutto e la mozzarella;

4. prendere una pirofila da forno, distribuire un po’ di olio sulla superficie e cospargerle con del pangrattato;

5. aggiungere un po’ di sale, adagiare le zucchine, il prosciutto e la mozzarella e “spolverare” il parmigiano grattugiato;

6. terminare l’ultimo strato con parmigiano ed un filo di olio.

A questo punto non devi fare altro che versare il latte all’interno dei bordi della teglia, fare cuocere in forno a 180°C per 50 -60 minuti, in modo tale che la superficie diventi più dorata e croccante.

SFORNARE E GUSTARE LO SFORMATO TIEPIDO.

Come rendere lo Sformato di zucchine perfetto per i bambini

Per rendere la ricetta dello sformato di zucchine e di patate al forno prelibata e gustosa per i bambini è necessario aggiungere la mozzarella.

La migliore è la mozzarella di bufala campana, un prodotto caseario prodotto tradizionalmente in Campania, specialmente nelle province di Napoli, Caserta e Salerno.

Questo prodotto caseario presenta un contenuto in grasso rispetto alla sostanza secca >52% ed una umidità massima del 65%.

L’odore della mozzarella di bufala è muschiato e lattiginoso ed ha una gradevole sensazione di acidità lattea, diffusa e persistente.

Dalla consistenza resistente e croccante, con il calore, la mozzarella di bufala tende ad “ammorbidirsi”, perdendo la tenacità.

La mozzarella di bufala la si riconosce per il colore bianco perla come la porcellana fine e di buona qualità.

Proprietà e benefici delle zucchine

Coltivate per la prima volta 10.000 anni fa, le zucchine erano apprezzate soprattutto per i loro semi benefici.

Qual è il valore nutrizionale delle zucchine? Ideali per chi segue una dieta a basso contenuto di carboidrati e chiunque voglia perdere peso velocemente, le zucchine hanno un bassissimo indice glicemico.

Inoltre, questo ortaggio include un’alta percentuale di acqua; è povero di calorie, carboidrati e zuccheri; ed è ricco di nutrienti essenziali come potassio, manganese e antiossidanti come la vitamina C e la vitamina A.

Le zucchine sono costituite da numerosi composti terapeutici, tra cui luteina, β-carotene, zeaxantina e acido deidroascorbico.

Una zucchina media con buccia (circa 196 grammi) apporta circa:

31,4 calorie

6,6 grammi di carboidrati

2,4 grammi di proteine

0,4 grammi di lipidi

2,2 grammi di fibra

33,3 milligrammi di vitamina C

0,4 milligrammi di vitamina B6

0,3 milligrammi di manganese

0,3 milligrammi di riboflavina

514 milligrammi di potassio

56,8 microgrammi di folato

8,4 microgrammi di vitamina K

392 unità internazionali di vitamina A

33,3 milligrammi di magnesio

74,5 milligrammi di fosforo

0,1 milligrammi di tiamina

1 milligrammi di niacina

0,1 milligrammi di rame

Le zucchine sono un’ottima fonte di vitamina E, acido pantotenico, colina, calcio, ferro, zinco e selenio.

Le zucchine sono considerate un “superfood“: apportano una buona quantità di nutrienti, vitamine o minerali come altre verdure, come cavoli, broccoli, asparagi o spinaci.

Fonte elevata di antiossidanti e vitamina C

Le zucchine contengono molti tipi di fitonutrienti che possono aiutare a combattere l’infiammazione e lo stress ossidativo.

Alcuni di questi antiossidanti includono: vitamina C, vitamina A, superossido dismutasi (SOD), glutatione perossidasi (GSHpx) e glucosio-6-fosfatasi (G6Pase).

Una zucchina apporta oltre il 50 percento del fabbisogno giornaliero di vitamina C.

Gli alimenti a base di vitamina C possono aiutare a mantenere il rivestimento cruciale delle cellule del sangue, abbassare la pressione sanguigna e proteggere l’organismo umano dall’infiammazione.

Migliorano la salute del cuore: hanno proprietà antinfiammatorie

Perché mangiare zucchine ti fa bene se sei a rischio di problemi cardiaci? Le zucchine sono costituite da acqua e carboidrati, in particolare dai polisaccaridi.

Le zucchine includono una buona percentuale della fibra chiamata pectina, un tipo di polisaccaride benefico che favorisce il miglioramento della salute cardiovascolare e abbassa il livello di colesterolo.

Le zucchine sono un’elevata fonte di potassio

Le zucchine sono ricche di potassio, un minerale benefico per il cuore.

La ricerca suggerisce che un basso contenuto di potassio aumenta il rischio di malattie cardiache e altre complicazioni.

Il potassio aiuta ad abbassare la pressione sanguigna perché contrasta gli effetti di una dieta ricca di sodio.

L’aumento dell’assunzione di potassio può ridurre il rischio di ictus e può anche ridurre le probabilità di sviluppare malattie cardiache.

Migliorano la digestione

Le zucchine sono benefiche per la salute dell’apparato digerente e sono spesso raccomandate per i problemi digestivi, come la diverticolite, poiché sono idratanti e forniscono elettroliti e nutrienti essenziali.

La ricerca suggerisce che le zucchine offrono anche una protezione antinfiammatoria all’interno del tratto gastrointestinale che può ridurre l’IBS, i sintomi correlati all’ulcera e la sindrome dell’intestino permeabile.

Mangiare cibi anti-infiammatori è il primo passo per ridurre l’infiammazione e i problemi legati all’intestino.

Le zucchine sono altamente digeribili dato che sono costituite in gran parte da acqua e da fibre alimentari che possono alleviare la costipazione naturale.

Le zucchine hanno un basso contenuto calorico, aiutano a saziare l’organismo umano e contengono una bassa quantità di carboidrati.

Aiutano a tutelare la salute degli occhi

Le zucchine sono una ricca fonte di fitonutrienti, come vitamina C, manganese, beta-carotene, luteina e zeaxantina, che proteggono la salute degli occhi.

La luteina e la zeaxantina sono due tipi di antiossidanti carotenoidi che aiutano a proteggere gli occhi dalle malattie legate all’età, offrendo così un trattamento naturale per la degenerazione maculare, la cataratta e il glaucoma.

Inoltre, le zucchine aiutano a proteggere la retina, la cornea e la macula dai danni della luce UV e dallo stress ossidativo che possono portare alla perdita della vista e persino alla cecità.

Oltre a proteggere gli occhi, possono anche mantenere la pelle giovane e combattere i segni di invecchiamento.

Sono una buona fonte di vitamine B

Le zucchine sono ricche di vitamine del gruppo B, tra cui folati, vitamina B6 e riboflavina.

Le vitamine del gruppo B aiutano ad accelerare il metabolismo delle proteine, dei carboidrati e degli acidi nucleici.

Ciò è importante per il buon mantenimento della salute cognitiva e per prevenire l’affaticamento.

Le zucchine sono ricche di folati e sono benefiche per le donne che desiderano concepire o sono in gravidanza.

Il folato aiuta a prevenire difetti alla nascita e o problemi di sviluppo del feto.

Possono aiutare a controllare il diabete

Oltre alla perdita di peso e all’aumento dell’attività fisica, le zucchine aiutano a controllare il diabete.

Dato che le zucchine hanno un basso contenuto di carboidrati e di zuccheri, le zucchine possono svolgere un ruolo attivo nella prevenzione del diabete.

Le zucchine possono aiutare a combattere i problemi di controllo dei livelli di zucchero nel sangue poiché sono una verdura a basso contenuto di carboidrati e a basso indice glicemico che aiuta a prevenire picchi di insulina.

Quali benefici hanno le patate per l’organismo?

L’altro squisito ingrediente per preparare lo sformato di zucchine e patate al forno sono le patate, che sono una ricca fonte di proprietà benefiche per l’organismo umano.

La patata apporta importanti nutrienti, come la vitamina C, la vitamina B6 e altri minerali preziosi per la salute dell’organismo umano.

Una porzione di 100 grammi di patata bianca, cotta con la buccia, apporta:

94 calorie

0,15 grammi di grassi

0 grammi di colesterolo

21,08 grammi di carboidrati

2,1 grammi di fibra alimentare

2,10 grammi di proteine

10 milligrammi (mg) di calcio

0,64 mg di ferro

27 mg di magnesio

75 mg di fosforo

544 mg di potassio

12,6 mg di vitamina C.

0,211 mg di vitamina B6

38 microgrammi (mcg) di folati

Le patate apportano anche niacina, colina e zinco.

Tra i principali nutrienti, le patate apportano:

Sodio: le patate contengono pochissimo sodio, solo 10 mg per 100 g o meno dell’1% del limite giornaliero suggerito.

le patate contengono pochissimo sodio, solo 10 mg per 100 g o meno dell’1% del limite giornaliero suggerito. Acido alfa-lipoico: le patate contengono anche un composto noto come acido alfa-lipoico (ALA), che aiuta l’organismo a convertire il glucosio in energia. L’acido alfa-lipoico può aiutare a controllare i livelli di glucosio nel sangue, migliorare la vasodilatazione, proteggere dalla retinopatia nei pazienti diabetici e preservare il cervello e il tessuto nervoso.

le patate contengono anche un composto noto come acido alfa-lipoico (ALA), che aiuta l’organismo a convertire il glucosio in energia. L’acido alfa-lipoico può aiutare a controllare i livelli di glucosio nel sangue, migliorare la vasodilatazione, proteggere dalla retinopatia nei pazienti diabetici e preservare il cervello e il tessuto nervoso. Quercetina: la quercetina è un flavonoide presente nella buccia di patata e ha un effetto antinfiammatorio e antiossidante. Aiuta a proteggere le cellule del corpo dai danni dei radicali liberi. I flavonoidi sono una specie di fitonutrienti, composti organici che aiutano a proteggere dalle malattie.

la quercetina è un flavonoide presente nella buccia di patata e ha un effetto antinfiammatorio e antiossidante. Aiuta a proteggere le cellule del corpo dai danni dei radicali liberi. I flavonoidi sono una specie di fitonutrienti, composti organici che aiutano a proteggere dalle malattie. Antiossidanti : le patate contengono vitamina C, che funge da antiossidante, che previene i danni alle cellule e favorisce una sana digestione.

: le patate contengono vitamina C, che funge da antiossidante, che previene i danni alle cellule e favorisce una sana digestione. Fibra: la fibra presente nelle patate aiuta a mantenere un sistema digestivo e una circolazione sani.

Ecco i semplici ed efficaci consigli per preparare lo sformato di zucchine e di patate al forno.

E adesso puoi iniziare a dilettarti in cucina con i nostri preziosi consigli!