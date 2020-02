Sformato di patate, salsiccia e mozzarella filante: l’ingrediente segreto della nonna per renderlo super appetitoso

Sformato di patate, salsiccia e mozzarella filante: l’ingrediente segreto della nonna per...

Lo sformato di patate, salsiccia e mozzarella filante è una ricetta che piace a grandi e piccini. C’è un ingrediente “della nonna” che renderà questo piatto unico.

Piatto unico per grandi e piccini, buono e sfizioso, versatile e autentico, gustoso e nutriente: stiamo parlando dello sformato di patate, salsiccia e mozzarella filante.

Si tratta di una ricetta rustica dalle origini contadine, che oggi come allora viene preparato con i buoni ingredienti scelti oculatamente.

Un piatto che può essere preparato in ogni occasione: da un pranzo quotidiano ad una cena con amici, da uno snack sfizioso e nutriente ad un’occasione importante.

Sebbene gli ingredienti alla base di questa ricetta culinaria rustica siano tre (patate, salsiccia e mozzarella filante), è bene sapere che si può conferire a questa pietanza gastronomica un “tocco” finale della nonna.

Per conoscere il segreto, la Redazione di Letto Quotidiano ti svelerà il “segreto” per rendere la ricetta dello sformato di patate, salsiccia e mozzarella buona, gustosa e unica.

Vuoi scoprirlo? Sei curioso? Allora, continua a leggere questa guida gastronomica che racchiude tutti i preziosi consigli per preparare uno sformato di patate, salsiccia e mozzarella delizioso.

Piatto unico per grandi e piccini: perché è così buono?

Essendo ricco di buoni nutrienti per l’organismo umano, bisogna sottolineare il fatto che lo sformato di patate, salsiccia e di mozzarella filante è un piatto unico e sostanzioso che mette d’accordo tutti quanti, sia i grandi che i piccini.

Già … i buoni ingredienti si fondono per conferire alla buona pietanza un aspetto esteticamente invitante e un gusto prelibato da leccarsi i baffi.

Perchè un piatto unico? Lo sformato di patate, salsiccia e di mozzarella filante è un connubio di carboidrati, proteine animali e grassi.

Troviamo tutti macronutrienti considerati essenziali per l’alimentazione di ogni uomo.

I carboidrati e le fibre contenuti nelle patate si “incontrano” con le proteine di origine animale e con i lipidi contenuti nella salsiccia e nella mozzarella filante di latte vaccino.

Quante calorie conta una porzione di sformato? Una porzione conta ben 400 calorie, quindi è importante non eccedere nel consumo.

Per rendere la ricetta dello sformato di patate, salsiccia e di mozzarella filante più “light”, può essere un buon consiglio sostituire la mozzarella filante con la mozzarella vegana filante, preparata con il latte di soia o di riso.

Quindi, è importante ogni tanto concedersi la gioia di un piatto unico come questo sformato, ma occorre evitare di eccedere nel consumo quotidiano.

La ricetta originale dello sformato di patate, salsiccia e mozzarella

Come anticipato sono tre gli ingredienti basilari per la preparazione della ricetta originale dello sformato di patate, salsiccia e mozzarella.

Per preparare la ricetta originale secondo la tradizione delle nonne è bene sapere scegliere con oculatezza gli ingredienti.

Patate

Le patate rosse hanno una consistenza tenera e un sapore delicato, sono adatte per essere bollite, specie se si vuole preparare una ricetta cremosa, ma al contempo consistente.

La patata gialla è versatile e prelibata, anche se conferire una consistenza meno cremosa alla pietanza.

La patata viola, dal suo elevato contenuto di antociani, è ricca di antiossidanti e si abbina perfettamente alla salsiccia.

Salsiccia

La più antica degli insaccati, la salsiccia è nata come metodo di conservazione di diversi tipi di carne: dal pollo al vitello, dal suino alla carne di cavallo.

Ma generalizzando la più buona è quella preparata con la carne e le frattaglie di maiale: del suino non si butta via proprio nulla (dal muscolo al grasso).

Ogni regione ha la sua specialità gastronomica: dalla salsiccia Hirschwurst del Trentino Alto Adige alla salsiccia di Bra, da quella di Ceriana ai salsicciotti da verzata, dalla salsiccia toscana a quella di Norcia.

Mozzarella

Si può optare per la mozzarella di latte vaccino, mozzarella fiordilatte, mozzarella di bufala, cremosa e burrosa, ma troppo “acquosa” per la preparazione del formato.

Come preparare lo sformato: steps

Lessare le patate sbucciate in abbondante acqua salata

Scolare dopo circa 20-25 minuti

Spellare le salsicce e rosolare in padella con un filo di olio per almeno 5 minuti

Tagliare la mozzarella a fettine

Tagliare le patate a pezzi, metterle in un contenitore

Aggiungere le salsicce, un po’ di sale, pepe, un po’ di olio

Aggiungere metà della mozzarella e mescolare bene

Prendere una pirofila da forno e imburrarla

Versare all’interno il composto e guarnire con delle fettine di mozzarella

Infornare e cuocere a 200°C per circa 10-15 minuti fino a quando la mozzarella sarà visibilmente filante

Sfornare, lasciare riposare 5 minuti e aggiungere prezzemolo tritato fresco.

Lo sformato con salsiccia, patate e mozzarella filante è pronto!

Il tocco finale della nonna

Per rendere la ricetta originale dello sformato di patate, salsiccia e mozzarella ancora più buona e gustosa è possibile aggiungere un tocco finale.

Oltre alla buona mozzarella filante è possibile aggiungere la buona ricotta o, in alternativa, la besciamella che può guarnire il piatto e renderlo ancora più cremoso e unico, sia per i grandi che per i piccini.

Un altro piccolo consiglio: optare per le patate a pasta bianca: sono a buccia spessa e più ricche di amido rispetto a quelle a pasta gialla che, una volta cotte, risulterebbero troppo “collose o cerose”.

Altro piccolo tocco finale della nonna per rendere lo sformato di patate, salsiccia e mozzarella unico e prelibato è scegliere la salsiccia Hirschwurst, un insaccato crudo affumicato e stagionato, prodotto con carne di cervo macinata e spezie, tra cui pepe e noce moscata e con aggiunta di vino bianco o rosso.

Con questi piccoli consigli a portata di click potrai preparare la ricetta dello sformato di patate, salsiccia e mozzarella e renderlo unico e prelibato.

Buon appetito!