Cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2019? Da Nadia Toffa sino alle Sardine!

Le ricerche su Google nel 2019 degli italiani sono state tantissime ma a vincere ci sono determinati personaggi ed eventi, che hanno caratterizzato questo particolare anno! Scopriamole insieme

Le ricerche su Google nel 2019 non ci hanno stupito e le parole chave digitate degli italiani fanno ripercorrere un particolare anno dove è accaduto veramente di tutto.

Le parole cercate dagli italiani su Google nel 2019

Google è il motore di ricerca che ci aiuta ogni giorno a scoprire, leggere, capire e anche apprendere le notizie del giorno. Inutile evidenziare che sia stato un anno molto particolare, composto da perdite importanti – eventi disastrosi e una rivoluzione in termini politici – e non solo in Italia.

Ma quello che interessa, prima di salutare definitivamente il 2019, è sapere quali siano le parole chiave e le ricerche fatte dagli italiani da gennaio sino oggi. Curiosi?

I dati emersi sulle ricerche effettuate in Italia sul motore di ricerca leader evidenziano che la parola più digitata e cercata sia proprio Nadia Toffa. Questo avviene per il terzo anno consecutivo, considerando che nel 2017 ha raccontato della sua malattia, nel 2018 l’attenzione è rivolta al suo stato di salute e – purtroppo – nel 2019 è venuta a mancare lasciando un grande vuoto.

Un’altra morte che ha scosso notevolmente gli italiani – insieme a tutto il mondo – è stata quella di Luke Perry, seconda parola più cercata tra i personaggi celebri che ci hanno lasciato troppo presto.

Le parole più curiose del 2019

Tra le ricerche degli italiani si posiziona al secondo posto degli eventi, il tragico incendio alla Cattedrale di Notre Dame a Parigi. Ma non solo perchè Mahmood vincitore di Sanremo ha portato ricerche e non poche polemiche!.

Non mancano le frasi “come sono nate le sardine” oppure “perché è caduto il Governo”, sino a Governo Conte Bis – Thanos il personaggio dei fumetti e Joker che ha incantato tutti grazie alla magistrale interpretazione di Joaquin Phoenix.

Ci sono anche le ricerche curiose, fatte per capire dei meccanismi come per Navigator oppure il significato di Macchu Picchu. Per le vacanze la meta più desiderata e googolata è stata Zanzibar accompagnata dalla Sardegna e dalla Croazia.

Ma non dimentichiamoci che gli italiani sono anche famosi per il buon cibo. La ricetta più cercata? Vince la Pastiera Napoletana.