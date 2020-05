Istat, il dato choc: quasi il 50% di morti in più rispetto alla media 2015-2019 nel mese di marzo

Istat, il dato choc: quasi il 50% di morti in più rispetto...

Ricerche Istat: il trend dei decessi è in aumento del 50% sul mese di marzo rispetto agli anni scorsi.

I dati Istat e Iss hanno messo in evidenza che a marzo 2020 ci sono stati quasi il 50% di decessi in più rispetto alla media anni 2015-2019 del mese di marzo.

Dal 20 febbraio al 31 marzo 2020 sono 13.710 i decessi per Covid-19 in Italia: è quanto è emerso dal Rapporto prodotto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Il record a Bergamo è stato del +568%, mentre a Roma si è registrato un -9,4%.

Ricerche ISTAT e ISS: analisi decessi 2015-2020

Grazie alle sinergie attivate con il Ministero dell’Interno per l’acquisizione tempestiva dei dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), l’ISTAT contribuisce alla diffusione di informazioni utili alla comprensione della situazione legata all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Per la prima volta, in data 4 maggio 2020, l’Istat diffonde i dati di 6.866 comuni (su un totale di 7.904, l’87%), anche grazie all’integrazione della fonte anagrafica (ANPR e Comuni) con i dati dell’Anagrafe tributaria.

Si tratta di un’ampia base dati, che copre l’86% della popolazione residente in Italia e che consente di valutare gli effetti dell’impatto della diffusione del coronavirus sulla mortalità per genere ed età.

Dall’analisi dei dati è emerso che la letalità per Covid-19 è più elevata in pazienti di sesso maschile in tutte le fasce di età, ad eccezione della fascia 0-19 anni.

Nel 34,7% dei casi segnalati viene riportata la presenza di una patologia tra le seguenti: patologie cardiovascolari, patologie metaboliche, oncologiche, respiratorie, diabete, deficit immunitari, obesità, patologie renali.

Il 91% dell’eccesso di mortalità nel mese di marzo 2020 si concentra nelle aree ad alta diffusione dell’epidemia Covid-19: 3.271 comuni, 37 province del Nord più Pesaro e Urbino.

Valutando il trend, gli incrementi percentuali dei decessi nel mese di marzo 2020 rispetto al marzo 2015-2019 si registrano in queste città: Bergamo (568%), Cremona (391%), Lodi (371%), Brescia (291%), Piacenza (264%), Parma (208%), Lecco (174%), Pavia (133%), Mantova (122%), Pesaro e Urbino (120%).