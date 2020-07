Tragedia a Riccione, bagno all’alba con gli amici: 17enne muore annegata

Tragedia questa mattina all’alba a Riccione. Una ragazza di 17 anni è morta annegata dopo essersi tuffata in mare con un’amica.

Il corpo della ragazza annegata è stato recuperato questa mattina, nei pressi del porto di Riccione. L’amica è stata trasferita in ospedale, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Tragedia nel mare di Riccione

Dramma questa mattina all’alba nel mare di Riccione: una ragazza di 17 anni è morta annegata. Come riferisce anche l’Ansa, il corpo senza vita della giovane, di origine brasiliana, è stato ritrovato questa mattina non lontano dal porto di Riccione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due ragazze sono state viste in difficoltà in acqua all’altezza del bagno 112/b, nella zona di Marano.

L’amica della vittima, 18 anni, è stata tratta in salvo e portata al vicino ospedale di Riccione con un codice di gravità media. Per l’amica, invece, non c’è stato nulla da fare.

La ragazza avrebbe compiuto 18 anni il prossimo mese. Sul posto per le indagini i carabinieri.

Lo scorso mese di giugno una tragedia simile aveva colpito la comunità di Cornedo Vicentino.

Un ragazzo di 13 anni annegò dopo essere scivolato nelle acque del torrente Agno. Il ragazzo stava giocando a riva con alcuni amici, quando la corrente lo trascinò via. A lanciare l’allarme furono proprio gli amici del 13enne.

La morte di Angelo Belluscio

Lo scorso 21 giugno un giovane papà è morto nelle acque del fiume Adda. Angelo Belluscio, 47 anni, stava trascorrendo una giornata al mare con la figlia, quando ha notato che la bimbaera in difficoltà.

il 47enne si è quindi tuffato per soccorrerla, ma le correnti lo hanno trascinato via mentre cercava di salvarla. A quel punto, nel fiume si è tuffato un pescatore, che ha raggiunto la piccola, mettendola in salvo.

Angelo Belluscio è stato trascinato via dalla corrente e nulla è stato possibile fare per salvarlo.