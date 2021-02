Riccardo Scamarcio su Netflix con L’ultimo Paradiso: moglie, figlia e progetti

Tutte le novità su Riccardo Scamarcio: dalla vita privata a L’ultimo Paradiso, fino ad arrivare ai nuovi imperdibili progetti.

Riccardo Scamarcio sta vivendo un periodo d’oro, sia dal punto di vista artistico che privato.

Da poco, infatti, è diventato padre della piccola Emily. La scorsa estate, la compagna, la manager inglese Angharad Wood, ha messo al mondo la piccola, che è la gioia di papà Riccardo.

A tal proposito ha dichiarato, nel corso di un’intervista:

“da quando sono padre ho scoperto l’amore ancestrale, fisico, che non ti prevede e va al di là di te stesso.”

Nel frattempo, sbarca su Netfflix con una nuova produzione e continua a lavorare sul set di film imperdibili.

L’ultimo paradiso, un progetto ambizioso per Riccardo Scamarcio

Si torna a parlare di Riccardo Scamarcio per i suoi ruoli da produttore, sceneggiatore e protagonista di un film di successo disponibile su Netflix, dal titolo L’ultimo Paradiso.

Si tratta di un progetto ambizioso, dove l’attore pugliese interpreta un personaggio seduttore, idealista e birbante.

La trama è ambientata nel 1958: Ciccio Paradiso è un contadino che sogna di migliorare la società in cui vive e lotta affinché venga ridotto lo sfruttamento nei confronti dei più deboli.

Nel frattempo, l’uomo è sposato, ma tradisce la moglie con la figlia del suo acerrimo nemico. Prima o poi dovrà fare i conti con la sua coscienza e non solo.

Tutti i progetti dell’attore

Quest’anno, i fan potranno vederlo nel film Tre piani di Nanni Moretti e ne La scuola cattolica di Stefano Mordini.

Ora, Scamarcio è impegnato sul set del film L’ombra di Caravaggio, diretto da Michele Placido.

Per questo ruolo, Riccardo è dovuto aumentare di peso. A tal proposito, ha ammesso di non curarsene e di non provare nostalgia per il suo passato da sex symbol.

Ai tempi di Tre metri sopra il cielo, nel 2004, infatti, era desiderato da tutte le ragazzine:

“Ormai ho superato i 40, le ragazze troveranno un altro per cui sgolarsi e da abbracciare.”

Queste le parole di Scamarcio, che oggi è un artista completamente diverso da allora.