Che fine ha fatto Riccardo Scamarcio? Ecco com’era e com’è diventato

Ecco dov’è finito l’amatissimo attore pugliese, oggi conosciuto in tutto il mondo per le sue capacità attoriali.

Conosciamo tutti Riccardo Scamarcio e sappiamo quanto successo abbia riscosso nei primi anni 2000 con il film adolescenziale Tre metri sopra il cielo.

Da quel momento la sua carriera è stata tutta in discesa. Hanno seguito il progetto in questione molti altri film di successo che il pubblico difficilmente dimenticherà.

Nel frattempo Riccardo Scamarcio è cambiato, si è evoluto e non è più la persona di un tempo. In molti si chiedono che fine abbia fatto e come sia diventato oggi, lo abbiamo scoperto per voi.

Com’era Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio è partito dalla Puglia che era molto giovane e con una valigia piena di sogni da realizzare.

In poco tempo grazie alla sua bellezza e il suo carisma è riuscito a conquistare vari registi italiani, che lo hanno voluto per pellicole come Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te, entrambi tratti dai libri di Federico Moccia.

Riccardo Scamarcio è diventato l’idolo degli adolescenti e difficilmente è riuscito a scrollarsi di dosso l’etichetta da sex symbol belloccio e non troppo talentuoso.

In seguito, però, l’attore italiano è riuscito a dimostrare di essere un attore di spessore, con grandi capacità interpretative e con una grande conoscenza del settore cinematografico.

Ecco com’è oggi

Riccardo Scamarcio oggi è un uomo molto diverso. Negli ultimi anni si è dedicato a progetti importanti come Mio fratello è figlio unico e Non sono un assassino, grazie a cui si è fatto conoscere anche a livello internazionale.

Ha concluso una delle sue storie d’amore più importanti con l’attrice Valeria Golino ed è finito al centro della bufera mediatica per il triangolo amoroso, a cui avrebbe dato vita assieme a Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia.

ma che fine ha fatto Riccardo Scamarcio? Nessuna fine! L’attore ancora molto attivo nel settore e si sta dedicando a importanti progetti come il film L’ultimo Paradiso e L’Ombra del giorno.

E’ anche diventato padre di Emily, nata dalla relazione con la manager Angharad Wood.