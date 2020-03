Chi è Riccardo Polizzy Carbonelli, il celebre attore di Un posto al sole, che nella soap opera di Rai3 interpreta il personaggio di Roberto Ferri

Scopriamo tutti i segreti di Riccardo Polizzy Carbonelli, dall’infanzia fino agli esordi nel mondo dello spettacolo, dall’avvento a Un posto al sole fino agli ultimi sviluppi relativi al suo personaggio, Roberto Ferri.

Chi è Riccardo Polizzy Carbonelli

Nasce a Roma il 17 ottobre del 1961 ed è un attore italiano riconosciuto per le numerose esperienze in ambito teatrale e in quello televisivo.

Appassionato di recitazione sin da giovane, frequenta la scuola La Scaletta di Roma per migliorare le sue capacità.

Nel corso della sua carriera, ha l’opportunità di recitare al fianco di attori come Terence Hill, Stefania Sandrelli ed Elena Sofia Ricci nelle fiction Rai Un passo dal cielo, Una grande famiglia e Che Dio ci aiuti.

Inoltre, è doppiatore del film L’arte della felicità, vincitore per la prima volta nella storia del cinema italiano agli European Film Awards con il premio come Miglior film d’animazione.

Diventa noto nel 2001, quando, a partire dal 14 giugno, interpreta il personaggio di Roberto Ferri nella soap opera di Rai3, Un posto al sole.

L’attore è sposato con Marina Lorenzi, anche lei attrice, con la quale collabora in vari progetti.

Roberto Ferri di Un posto al sole

Polizzy Carbonelli interpreta il personaggio di Roberto nella soap opera di Un posto al sole.

Si tratta di un uomo d’affari molto ambizioso e arrogante, che ama godersi la vita tra agi e lussi. Nel corso della soap opera sposa Sofia: è proprio grazie a questo matrimonio che l’uomo riesce a gestire con successo molte imprese.

Nel corso delle storyline, Roberto mostra di provare una particolare simpatia per Eleonora, la donna che ha amato più di ogni altra e che gli ha dato un figlio, Sandro.

Dopo la tragica morte di Eleonora, Roberto volta pagina e ritrova l’amore con Marina.