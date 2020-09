Chi è Riccardo Iacona: età, moglie, curiosità del giornalista di Presa Diretta

Il giornalista d’inchiesta è il conduttore di Presa Diretta ed è molto apprezzato in Rai, scopriamo di più su di lui

Dall’infanzia agli esordi nel mondo dell’informazione e dello spettacolo italiano fino ad arrivare alla vita privata del conduttore di Presa Diretta!

Chi è Riccardo Iacona

Nasce a Roma, il 27 aprile del 1957, sotto il segno zodiacale del Toro. Dopo aver completato il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, consegue una laurea in Discipline dello spettacolo presso l’Università degli Studi di Bologna.

Successivamente, lavora come aiuto regista per la televisione e per il mondo del cinema. L’esordio in tv avviene nel 1987, quando comincia a occuparsi di “Scenario”.

Cura poi Duello, Samarcanda, Il Rosso e il nero e Tempo Reale. Dopo aver lavorato in Rai, nel 1996 approda a Mediaset.

Sono gli anni di Moby dick e Moby’s, programmi di approfondimento trasmessi sul canale Italia 1. Torna poi in Rai per lavorare ai programmi come Circus e Sciuscià.

Noto per essere un giornalista d’inchiesta, ha realizzato tantissimi reportage. Ha vinto anche diversi premi e riconoscimenti tra cui il Premio Ilaria Alpi, il Premio Faiano e il Premio Città di S. Marinella.

Dal 2009 conduce il programma televisivo d’inchiesta “Presa Diretta” trasmesso su Rai 3.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie su Riccardo Iacona, per via della sua estrema riservatezza che lo porta a dividere vita privata e professionale.

Sembra che l’uomo abbia una compagna, della quale non si sa però nulla. A parlarne è stato lui stesso nel corso di un’intervista a TvZap nel 2016:

“La mia compagna è il motore del mio mondo!”

Il giornalista non è molto social e non possiede alcun alcun su Instagram o su Facebook, ma è attivo su Twitter, dove ritwitta tutto quello che pensa che la gente debba sapere.