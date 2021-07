Il cavaliere di Uomini e Donne sta andando avanti con la sua vita e pare abbia una nuova frequentazione in corso.

Riccardo Guarnieri ha davvero spiazzato i fan che lo seguono da ormai molti anni.

La notte romantica con la nuova fiamma

Riccardo Guarnieri pare si sia lasciato definitivamente alle spalle le liaison con le due note dame di Uomini e Donne Ida Platano e Roberta Di Padua.

Ora, avrebbe passato una vera e propria notte romantica una donna, una nuova fiamma che molti riterrebbero identica a Ida.

Non è chiaro se tra Riccardo e questa nuova figura vi sia un rapporto di esclusiva attrazione o se sia in atto una vera e propria frequentazione.

C’è chi, tra i suoi fan, lo definisce addirittura già fidanzato con questa donna misteriosa.

Continuate a leggere per scoprire chi è la donna che ha rubato il cuore di Riccardo Guarnieri in quest’estate 2021.

Chi è la nuova fiamma di Riccardo Guarnieri

Secondo alcune indiscrezioni, la donna che avrebbe rubato il cuore del cavaliere di Uomini e Donne si chiamerebbe Laura Pantaleo.

Ella stessa, attraverso le sue storie su Instagram, si sarebbe più volte mostrata con il quarantenne tarantino.

A un certo punto pare abbia addirittura ufficializzato la loro relazione e abbia trascorso, in sua compagnia, una romantica nottata in spiaggia.

Laura sarebbe anche lei originaria di Taranto, ma, a differenza di Riccardo e della sua cerchia, completamente estranea al mondo della televisione.

Nonostante Laura abbia ufficializzato la relazione attraverso la sua pagina ufficiale su Instagram, Riccardo non è arrivato a sbilanciarsi così tanto.

E’ probabile che l’uomo non voglia per il momento esporsi, per evitare attacchi inutili da parte degli haters e perché magari, questa volta, vuole andarci piano.

Non ci rimane che augurare alla neocoppia tanta fortuna e di godersi insieme quest’estate d’amore.