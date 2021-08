Ad agosto riprenderanno le registrazioni del noto programma di Maria De Filippi.

Il pubblico di Canale 5 potrebbe assistere a due ritorni molto importanti del Trono Over, ovvero quello di Riccardo Guarnieri e Marco Firpo.

L’uomo ha fatto davvero molto discutere, soprattutto dopo la fine della sua storia d’amore con Roberta Di Padua.

Purtroppo tra loro non c’è stato il lieto fine, anzi si sono separati in maniera turbolenta.

Infatti, il cavaliere tarantino si è lasciato andare a delle confessioni che hanno sconvolto un po’ tutti sulla ex fiamma.

Quello che c’era da dire l’ha detto al centro dello studio e rimanere in silenzio, per lui è stata “l’opzione migliore”.

Solamente qualche giorno fa, Riccardo a Uomini e Donne Magazine, si dichiara “single e spensierato”.

Insomma, ha ritrovato la serenità, senza Roberta e proprio lui ha rivelato che ciò che accade alla dama non è di suo interesse.

Oggi non pensa all’amore, ma a godersi l’estate e vivere alla giornata.

Inoltre ha smentito di avere un flirt e di essere dimagrito, ma ora si vocifera del suo ritorno a Uomini e Donne.

Si vocifera che si sia un altro cavaliere che potrebbe fare ritorno nel parterre.

Si tratta proprio di un ex fiamma di Gemma Galgani.

Addirittura, la dama torinese ha ammesso di pensare spesso a lui.

Invece, sul Magazine, Marco ha raccontato che Gemma ha ancora le chiavi, non solo di casa sua, ma anche del suo cuore.

Gli capita spesso di pensarla, anche se non ha la televisione e quindi non ha seguito le ultime frequentazioni della Galgani.

Addirittura se va a casa di un’altra persona, non guarda il programma perché non ama che la dama viene attaccata.

Ma comunque un ritorno di Marco è molto probabile, come ha spiegato:

“Non saprei… al momento Gemma è un ricordo. Un ricordo molto bello, così come la trasmissione. Non so se me la sentirei di tornare, se dovessi rispondere proprio adesso. Mi piacerebbe rivederla al più presto”