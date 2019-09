Riccardo Fogli, 15 kg in meno “Una mummia”: cos’è accaduto dopo l’Isola dei Famosi, la tremenda rivelazione

Riccardo Fogli parla di come sia stato il ritorno dall’ Isola dei Famosi, rivelando particolari preoccupanti sulla sua salute

Il cantante Riccardo Fogli alle prese con un problema di salute dopo l’Isola dei Famosi.Ma cosa sarà successo?

La musica nel cuore

Riccardo Fogli è una delle voci più amate e celebri della canzone italiana .

Frontman e bassista del gruppo più seguito da generazioni i Pooh per più di dieci ann,i ha poi continuato la sua carriera da solista confermandosi come artista apprezzato.

Ha infatti all’attivo 32 dischi incisi e alcune tra le più belle canzoni dell’ultimo cinquantennio sono opera sua.

Basti ricordare una su tutti, il brano Storie di tutti i giorni con cui vinse il Festival di Sanremo del 1983.

Il grande amore per la musica risulta anche dalla sua partecipazione al reality Music Farm del 2004 che lo vede vincitore.

L’esperienza sull’Isola dei Famosi

La scorsa edizione del programma di Canale 5 L’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi, ha avuto proprio Fogli tra i concorrenti più amati e sostenuti.

Roby Facchinetti collega ed amico ha raccontato che la produzione del programma aveva contattato anche lui ma che rifiutò la partecipazione affermando che l’unico che avrebbe potuto farcela in quella situazione era di sicuro Riccardo.

L’isola si sa ,mette alla prova fisico e mente, dovendo privarsi sia delle comodità della vita quotidiana che del cibo.

Ma il temerario Fogli, a 71 anni ha deciso di mettersi in gioco e partire per l’Honduras, insieme agli altri naufraghi più giovani per dimostrare di potercela fare.

Il grosso rischio corso e l’amore ritrovato

La vita sull’Isola a Cayos Cochinos non è stata per nulla facile né per Riccardo né per gli altri naufraghi : tra prove leader, prove ricompense, acquazzoni tropicali ed infortuni vari i problemi riportati sono numerosi.

In un’ intervista a ilmessaggero.it Riccardo da un quadro più realistico di quel paradiso incontaminato rispetto a quanto si vede da casa:

“L’isola era in realtà una piccola baia: si camminava a fatica sui detriti ”

Ma soprattutto la carenza di un’alimentazione adeguata è stata un grave rischio per la salute di Riccardo data anche la sua età.

Al ritorno dal programma si è reso conto di aver infatti perso 15 chili, e di essere davvero a rischio.

Riccardo ha sempre avuto un fisico magro dunque la perdita repentina di molti chili deve aver affaticato il suo corpo in maniera importante.

“Ero diventato una mummia…mia moglie mi disse che mi ero ristretto”

Il suo malessere era stato subito evidente appena rientrato in trasmissione con Alessia, tanto che fu costretto a saltare alcune trasmissioni dove erano invitati gli ex naufraghi proprio per necessità di riprendersi.

Ora pero, dopo qualche mese Riccardo tranquillizza i fan e nell’intervista afferma di essere in fase di ripresa

“Ho ricomiciato a correre”.

Di certo una volta tornato a casa ha potuto affrontare quelle terribili ed infanganti accuse di tradimento che erano state mosse alla moglie Karen Trentini.

Una vicenda che l’ha provato tanto psicologicamente come lui stesso ammette ma che è solo un brutto ricordo ed ora può godersi l’amore di Karen e dei suoi figli e la salute ritrovata.