Chi è Riae, la Suicide Girl italiana: dalle origini al vero nome fino ad arrivare al fidanzato

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla giovane Suicide Girl così famosa in Italia e all’estero.

Avete mai visto o sentito parlare di Riae? Si tratta di una delle modelle alternative più famose e amate del nostro Paese.

Oggi approfondiamo il suo profilo, ecco cosa siamo riusciti a scoprire su di lei.

Chi è Riae

Riae, il suo vero nome è Ria Elisabeth, è la Suicide Girl italiana.

La donna è metà italiana, metà irlandese e pare sia nata in Irlanda, dove la madre italiana si era recata da giovane per migliorare il suo inglese.

Riae ha vissuto in Irlanda per i primi due anni, dopo di che è cresciuta in Sardegna, tra Padru, Olbia e Arzachena.

Dopo il liceo, è andata a Londra. Successivamente è tornata a casa, dove ha iniziato a lavorare come barista, e poi è andata a Berlino, dove ha posato per il suo primo servizio fotografico come Suicide Girls.

La giovane, infatti, con il tempo è diventata una delle Suicide Girl italiane più conosciute nel nostro Paese e nel mondo.

Vita privata e curiosità

Il vero nome di Riae è Ria Elizabeth: il primo nome è gaelico dovrebbe significare venuta dalle acque.

Non abbiamo notizie certe sulla vita sentimentale della donna: non sappiamo, infatti, se abbia un fidanzato o se conduca la sua vita da single.

Riae è molto attiva sui social e in particolare su Instagram, dove vanta un seguito pari a 4 milioni di followers.