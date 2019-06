José Antonio Reyes, lo struggente messaggio del figlio dopo l’incidente

L’incidente mortale di Reyes non ha scosso solo il mondo del calcio ma anche la sua famiglia, con il messaggio struggente del figlio che ha commosso tutti

Un incidente improvviso che ha portato via la vita al campione Reyes. Ora il messaggio struggente del figlio fa il giro del web, commuovendo tutto il mondo.

L’incidente mortale di Reyes

Una notizia tragica che ha fermato il mondo del calcio, con l’incidente mortale del campione di calcio conosciuto per essere una stella del Real Madrid, Arsenal e Siviglia vincendo 5 Europa League.

Avrebbe compiuto 36 anni a settembre, ma purtroppo il 1° giugno il calciatore si trovava in auto – sull’autostrada A-376 – insieme a suo cugino: il mezzo ha preso fuoco e per loro non c’è stato nulla da fare.

Tantissimi i messaggi, le condoglianze alla famiglia e i ricordi di questo ragazzo che non “lascerà mai” il campo da calcio.

Lo struggente messaggio del figlio del calciatore

Il messaggio più commovente e struggente è quello del figlio primogenito, che lancia il suo pensiero tra le pagine caotiche di Instagram.

Josè ha 12 anni è sta seguendo le orme del suo papà, con la certezza di diventare presto un campione come lui e portare avanti il nome nel tempo:

“oggi te ne sei andato per sempre e per me è un giorno molto duro”

Evidenzia poi di essere sempre stato molto orgoglioso di lui, seppur con poco tempo passato insieme:

“ma ci siamo voluti tanto bene”

Chiude poi il tutto dicendo:

“so che ti prenderai cura di me. non ti dimenticherò mai”

Allegando al messaggio tanti scatti che ricordano una vita passata insieme, l’uno felice accanto all’altro.