Revoca richiamo alimentare: Zenzero in polvere risultato conforme, non pericoloso

Notificata la Revoca del richiamo alimentare di zenzero in polvere: i risultati provano che non contiene Salmonella.

Il Ministero della Salute ha notificato la Revoca del Richiamo Alimentare dello zenzero in polvere non più pericoloso.

Si pensava che il prodotto soggetto del ritiro alimentare di una settimana fosse contaminato e quindi non se ne raccomandava la consumazione.

Le prime analisi condotte sul campione di zenzero in polvere mostravano possibili tracce di Salmonella.

Le nuove analisi hanno invece dimostrato che lo zenzero oggetto del ritiro alimentare non è pericoloso ed è completamente conforme alle norme igenico sanitarie.

Proprio grazie alle nuove analisi si è scoperto che questo zenzero è acquistabile e consumabile dagli acquirenti in totale sicurezza.

Tutti i ritiri e i richiami alimentari sono indice, come anche le revoche, dell’estrema attenzione e accuratezza con cui vengono svolti i controlli alimentari sui prodotti.

Scopri le informazioni utili per riconoscere il prodotto soggetto della revoca del richiamo alimentare di zenzero: tutto quello che devi sapere.

Zenzero in polvere NON pericoloso

Lo zenzero in polvere è a marchio Lucrom SNC ed era stato indetto il ritiro dai supermercati per la presenza di Salmonella.

Il prodotto è venduto in confezioni dal peso di 60g mentre il numero di lotto è L 2275.

Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza apposta sulla confezione è 31/12/2021.

La ragione sociale dell’OSA a nome della quale il prodotto in questione viene commercializzato è Lucrom SNC di Silvia e Fabrizio Lucini.

Lo stabilimento in cui si produce lo zenzero in polvere oggetto della revoca è in Va Concordia n° 41, 20838 Renate (MB).

Il motivo della revoca è stato un esito delle analisi favorevole che ha giudicato lo zenzero Lucrom conforme alle regole per essere distribuito nei supermercati e acquistato dai consumatori.

I consumatori non corrono alcun rischio e possono comprare lo zenzero in polver a marchio Lucrom in totale sicurezza