Retrofit i kit per trasformare i motori termici in elettrici

Grazie a particolari kit è possibile trasformare le auto a benzina in elettriche. È boom di richieste di questa trasformazione.

Anche grazie ad incentivi e riduzioni le auto elettriche diventano molto appetibili. La richiesta sale in tutta Europa e praticamente ogni produttore ha la sua gamma a zero emissioni. Una novità arriva dalla Francia.

Il kit di trasformazione

In Francia per venire incontro a questa continua e crescente richiesta di veicoli, si stanno vendendo dei kit per trasformare i mezzi con motore termico in elettrico. Ci sono dei particolari kit che permettono la conversione.

È boom di richieste e la normativa francese permette questo genere di interventi, soprattutto grazie all’equivalente d’oltralpe degli Ecobonus in Italia.

In Francia dal 4 agosto le agevolazioni possono arrivare anche alle auto 100% elettriche modificate grazie l kit realizzate con retrofit. Si converte con una spesa a partire da 3.000 euro al netto dei bonus.

La trasformazione e la normativa francese

Aymeric Libeau è il presidente dell’Association franaise du Retrofit électrique AIRE e titolare della Transition-One. Questa è l’azienda più importante che compie questo genere di transizione, ha spiegato che:

“La possibilità della trasformazione elettrica è stata autorizzata in Francia con un decreto ministeriale che è entrato in vigore il 4 aprile”

Non ci sono poi dubbi sull’affidabilità perché comunque si:

“prevede il nuovo collaudo, l’emissione di una nuova carta di circolazione e la riclassificazione nella scala Crit’Air, che è alla base delle eventuali limitazioni alla circolazione e dello stesso bonus-malus fiscale”.

Le attività di aggiornamento sono state autorizzate col decreto ministeriale del 13 marzo 2020 e prevede aiuti pubblici fino a 5.000 euro.