Chi è Renzo Arbore, il celebre cantante, attore e conduttore televisivo, che esorcizza il Coronavirus attraverso la musica

Scopriamo tutti i segreti di Renzo Arbore, dall’infanzia alla carriera, fino ad arrivare agli amori della sua vita.

Chi è Renzo Arbore

Nasce a Foggia. il 24 giugno del 1937 e sin da piccolo mostra la sua grande passione per la musica. Ciò lo porterà alla conduzione di molti programmi radiofonici, alla pubblicazione di vari album e alla fondazione de “L’Orchestra Italiana“.

Nel corso della sua carriera pubblica più di 20 album musicali e recita in numerose pellicole, tra cui Per una bara piena di dollari, per la regia di Demofilo Fidani nel 1971, Giù la testa… hombre! diretto da Demofilo Fidani nello stesso anno e Il pap’occhio nel 1980 o nel più recente L’era legale, sotto la regia di Enrico Caria nel 2011.

Partecipa anche a vari programmi televisivi, come Indietro tutta! 30 e l’ode nel 2017, Viva Napoli nel 1994, D.O.C. : Musica e altro a denominazione d’origine controllata nel 1987.

Le donne della sua vita

Arbore è stato spesso al centro della cronaca rosa per via dei suoi numerosi flirt. La prima liaison degna di nota è quella avuta negli Sessanta con Vanna Brosio.

Dopo la rottura, si lega alla nota cantate, scomparsa nel 2004, Gabriella Ferri.

I grandi amori della sua vita sono però stati due: Mariangela Melato e Mara Venier. Con la Melato è stato fidanzato per due volte, l’ultima nel 2007. Il cantante avrebbe voluto fare di lei sua moglie e le è rimasto accanto fino alla sua morte, avvenuta nel 2013.

Proprio dalla Melato avrebbe voluto avere dei figli e tal proposito ha dichiarato:

“Ho rimandato le cose che avrei dovuto fare, e la persona con cui farle era Mariangela, che un figlio lo voleva”.

Prima di congiungersi con Nicola Carraro, la Venier vive un grande amore proprio con il cantante. Il loro rapporto, però, è stato segnato da una brutta perdita: la Venier, infatti, ha perso un figlio al quinto mese di gravidanza.