Renzi: il Recovery Plan di Conte non ha un’anima e, se non...

Renzi si è espresso, ancora una volta, sul Recovery Plan di Conte e ha affermato che Italia Viva vorrà portare il proprio contributo.

Per Renzi, al governo in questo periodo, si sta lavorando in condizioni di forte tensione.

Italia Viva sceglie il confronto

Piuttosto che confrontarsi direttamente con Conte, il partito di Renzi, Italia Viva, sceglie di confrontarsi con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Una scelta decisamente politica a cui si aggiunge il ritardo nella presentazione delle osservazioni del partito. Un ritardo che potrebbe far slittare tutta la tabella di marcia del governo. L’obiettivo, infatti, era quello di far approvare il documento in data 30 dicembre.

L’idea di poter avere un piano nazionale si allontana. Anzi, Renzi non smette di abbandonarsi alle polemiche sul Recovery Plan di Conte. Durante una conferenza stampa, infatti, l’ex premier ha affermato che il Piano, oltre a mancare di un’anima sembra:

“un collage raffazzonato di pezzi diversi, di diversi ministeri ed è impregnato di cinquestellismo giustizialista”.

Per le motivazioni di cui sopra, Italia Viva presenterà ben 61 modifiche.

Altri temi sul tavolo

Renzi ha approfittato per esprimersi anche sul Mes verso cui non intende fare retromarcia. Per il politico, infatti, la disoccupazione merita altre misure oltre al reddito di cittadinanza.

Inoltre, per quanto riguarda i trasporti, la Tav e l’alta velocità sono fondamentali per mettere in moto l’Italia.

Tutte le proposte di Renzi sono contenute in un documento che, egli stesso, chiama Ciao. Titolo che suona come l’ennesima provocazione.

Stando a quanto ha affermato l’ex premier, il documento è serio dato che tocca temi quali cultura, infrastrutture, ambiente ed opportunità.

Secondo altri membri del Governo, la strategia di Renzi non è altro che dilatare i tempi e portare al logorio l’attuale governo Conte. Il colpo definitivo potrebbe essere inferto a metà gennaio. Un gioco da cui il Pd si dissocia.