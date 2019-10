Renzi, alla Leopolda chiama i delusi di FI annunciando: “Saremo i competitor del Pd”

Presentato il logo di Italia Viva. Matteo Renzi chiama i moderati: “I delusi di Forza Italia vengano da noi”.

Si è conclusa ieri la decima edizione della Leopolda. Protagonista indiscusso, Matteo Renzi, che non ha risparmiato frecciatine al suo omonimo, Matteo Salvini, con una mano tesa agli elettori di centrodestra. Sul palco si sono succeduti, per 3 giorni, brevi interventi da parte di svariati personaggi della società civile.

“Se vogliamo essere presenti – diceva Aldo Moro – dobbiamo essere per le cose che nascono anche se hanno contorni incerti, e non per le cose che muoiono, anche se vistose e in apparenza utilissime”.