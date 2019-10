Renato Zero, il figlio accusato di maltrattamenti in famiglia: rischia 1 anno e 4 mesi di carcere

Renato Zero, il figlio accusato di maltrattamenti in famiglia: rischia 1 anno...

Renato Zero, chiesta la condanna per il giovane Roberto Facchini. Il figlio dell’artista avrebbe vessato fisicamente e psicologicamente la sua ex moglie

Grandi problemi nella familgia del fanstastico cantante Renato Zero. Il cantautore romano, pare che non stia passando un periodo facile. A quanto pare la procura di Roma ha richiesto una condanna al figlio Roberto Facchini.

Renato Zero, condannato il figlio Roberto

Una situazione per niente facile per Renato Zero. Nel pieno della sua carriera musicale, Renato si è ritrovato a fare i conti con la procura di Roma a causa del figlio Roberto Facchini.

Secondo quanto riportato dalla procura di Roma, il figlio adottivo Roberto di 46 anni, avrebbe usato violenza fisica e psicologica sull’ex moglie. L’accusa lo condannerebbe per maltrattamenti in famiglia, in particolar modo sulla sua attuale moglie. Il giov ane 46enne,sarebbe stato accusato addirittura anche di leisioni.

Roberto Fiacchini violenza sulla sua ex moglie

Il figlio acquisito di Renato Zero non sta passando un momento semplice. Il giovane è stato sposato con Emanuela Vernaglia dal 2004 al 2009. In un primo momento i due dopo una lunga convivenza hanno deciso di lasciarsi, ma solo qualche anno dopo sono tornati insieme, ma a quanto pare la convivenza non è stata per niente pacifica. I due infatti hanno incominciato a litigare più di prima, tanto da degenerare in liti fisiche. Secondo quanto dichiarato dall’ex moglie, Roberto avrebbe reso la vita della giovane davvero difficile. Secondo quanto dichiarato dall’ex moglie,Roberto accusava ingiustamente di sperperare i soldi e di comprare cose troppo costose per il loro budget, minacciandola continuamente.

Forti pressioni fisiche e psicologiche per l’ex moglie di Roberto, che ha deciso di denunciare il tutto. A quanto pare Roberto, secondo quanto riportato da Emanuela, avrebbe usato anche la violenza fisica, in particolare Roberto avrebbe strattonato il braccio dell’ex moglie, tanto da procurarle delle lesioni. Anche le figlie sostengono la stessa tesi della mamma Emanuela, ma Roberto ha sempre negato.

Al momento si attendono gli esiti del processo che chiuderà l’11 Novembre.