Chi è Renato Ardovino, il celebre pasticcere noto per le sue meravigliose torte, diventato famoso tra il grande pubblico con il programma “Torte in corso con Renato” su Real Time

Scopriamo insieme tutti i segreti di Renato Ardovino, dall’infanzia a Salerno al percorso accademico, dal debutto nel mondo della pasticceria a quello in televisione, dalla sua vita privata fino ad arrivare ai profili ufficiali sui social in cui mostra le sue torte.

Chi è Renato Ardovino

Nasce a Capaccio, in provincia di Salerno, il 29 novembre del 1968, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Il padre gli trasmette la passione per la pasticceria e in particolare per le torte e Renato impara da lui alcuni piccoli segreti del mestiere.

Il giovane sceglie, però, di seguire la sua passione per l’arte e il design iscrivendosi all’Accademia d’Arte. Conclusi gli studi, Ardovino decide di imparare seriamente l’arte della pasticceria.

Nel 2000 inizia a gestire il ristorante del Teatro Municipale di Salerno Giuseppe Verdi e oggi è il proprietario di una caffetteria viennese a Battipaglia.

Ardovino è noto nel mondo dello spettacolo televisivo per aver preso parte, dal 2012, al programma Torte in corso con Renato sul canale di Real Time.

Successivamente, prosegue la sua carriera con altre trasmissioni televisive, quali My cake design: la battaglia dello zucchero e Bake off extra dolce.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Renato Ardovino, che è una persona molto discreta e che cerca di mantenere il massimo riserbo sul suo intimo.

Non è chiaro se il pasticcere sia single o abbia una relazione sentimentale in corso. Anche dal suo profilo ufficiale su Instagram, che conta 354 mila follower, non emerge alcuna informazione al riguardo.

Il profilo dell’uomo è molto professionale, utilizzato da Ardovino per mostrare le sue meravigliose creazioni.