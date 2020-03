Amare a distanza ai tempi del Coronavirus: come evitare la fine di una relazione

Con il Coronavirus molte coppie sono costrette a vivere relazioni a distanza. Ecco alcuni consigli per evitare che l’amore si estingua Negli ultimi tempi sono in netto aumento le coppie che vivono una relazione a distanza, per lavoro o per lo studio, e gestire una situazione del genere potrebbe rivelarsi veramente complicato. Non sempre è facile per una coppia vivere ed interagire a distanza mantenendo alta l’attrazione e la complicità.

Coronavirus, i problemi dell’amare oltre la distanza

Ecco quindi una breve panoramica dei vantaggi e svantaggi di una relazione a distanza molto frequente in questo periodo che stiamo vivendo, essendo la nostra vita messa a dura prova da un virus che ci impone la distanza.

Possibili difficoltà di una relazione a distanza: Gelosia Un primo ostacolo da affrontare, ed anche il più diffuso tra le coppie, è la gelosia. Nella relazione a distanza capita spesso dubitare del proprio partner e di un possibile tradimento. Avere la persona amata a centinaia di chilometri può far diventare sospettosi, si corre il rischio di diventare gelosi per qualsiasi nuova amicizia o frequentazione di lavoro, ogni piccola cosa può diventare potenzialmente una fonte di dubbio e di litigio tra la coppia. La cosa più importante da fare quando ciò si verifica è provare a non opprimere il partner con la propria gelosia. Ricorda che la fiducia è alla base di qualsiasi relazione e forse quelle a distanza ne necessitano di una dose maggiore.

Difficoltà di comunicazione La difficoltà di comunicazione può essere un serio problema nelle relazioni a distanza. Molte coppie cercano di crearsi delle regole per avere un numero di chiamate standard e per sentirsi tutte i giorni ad un orario prestabilito. Questo tipo di approccio può funzionare per alcune coppie, ma la comunicazione dovrebbe avvenire in modo del tutto naturale, senza essere obbligati a parlare con il partner. Litigi Litigare e non poter chiarire subito amplifica ogni discussione è davvero frustrante e può diventare un serio problema per le coppie a distanza. L’importante è dare tempo al tempo e chiarire ogni incomprensione al momento giusto.

Mancanza di intimità A causa della lontananza, i momenti da dedicare all’intimità di coppia sono davvero pochi ed ogni coppia si affanna per cercare di sfruttarli al meglio. A volte anche con troppa fretta, dimenticando che le cose vanno vissute con serenità e complicità.

Tentazioni Quando si vive una relazione a distanza, è molto probabile che uno dei due partner possa cadere in tentazione in mancanza di intimità e mettere in crisi il rapporto. Prima di compiere gesti dei quali ci si potrebbe pentire, è importante ricordarsi del tempo e le energie che si stanno investendo nella storia e all’amore che si nutre per il proprio partner.

Costi Nel caso in cui il proprio partner sia molto lontano, una relazione a distanza può comportare dei costi anche ingenti di viaggio e di soggiorno. Questo è un fattore che va preventivato, in quanto non tutti possono permettersi di affrontare le spese con facilità. Può apparire scontato, ma è necessario considerare anche la sostenibilità economica di una relazione a distanza prima di intraprenderla.

Consigli per il successo di una relazione a distanza Sesso virtuale La mancanza di intimità può diventare un ostacolo e mantenere viva la passione anche attraverso l’immaginazione può essere una buona idea. Il sexting è praticato da molte coppie a distanza, e possono essere molti i modi virtuali per poter stare insieme. Basterà una webcam o un sex toys comandato a distanza con un’app (si trovano in tutti i sexy shop online) per riaccendere la passione e praticare giochini che possono stimolare la relazione a livello sessuale.

Comunicazione e condivisione Tra social, cellulari e tecnologia non dovrebbe essere un problema mantenere sempre attiva e viva la comunicazione con il proprio partner, anche a distanza. La condivisione è importantissima in una coppia e anche da lontano è importante condividere i bei momenti e le esperienze di vita con il proprio partner.

Fiducia Anche se risulta difficile, bisogna rimuovere il dubbio e affidarsi alla consapevolezza che la relazione si basa su un sentimento solido. Riuscire a superare la gelosia è una prova che richiede molto sentimento ma è ciò che serve per vivere con serenità una relazione a distanza.