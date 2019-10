Hai problemi di prostata? Ecco l’alimento prodigioso che devi mangiare

I funghi Reishi (Ganoderma lucidum) fanno parte di alcune pratiche di medicina tradizionale da oltre 2000 anni.

Secondo recenti studi, i funghi reishi contengono polisaccaridi, peptidi e triterpenoidi, che possono fornire alcuni dei loro benefici per la salute. Contengono inoltre fibre alimentari e vari minerali, vitamine e aminoacidi.

Le persone li macinano in polvere o usano estratti per fare integratori e altri prodotti. Sebbene il loro uso sia diffuso, mancano ancora le prove a sostegno di eventuali benefici.

La maggior parte dei ricercatori ha condotto studi sugli animali o nei laboratori. I pochi studi sull’uomo fino ad oggi non hanno riprodotto gli stessi risultati, indicando che i funghi potrebbero non essere altrettanto vantaggiosi per l’uomo.

Benefici

I funghi Reishi sono noti per i loro presunti effetti nel potenziare il sistema immunitario e nell’aiutare a combattere il cancro. Tuttavia, gli studi non supportano i presunti benefici dei funghi reishi.

La fondazione Susan G. Komen, un’organizzazione benefica per il cancro, ha trovato prove insufficienti o assenti che i funghi reishi sono efficaci in:

ridurre i sintomi di una prostata ingrossata

trattare la perdita di memoria dovuta alla malattia di Alzheimer

ridurre i tumori non cancerosi nel retto o nel colon

trattamento delle arterie ostruite

alleviare lo stress

ridurre l’affaticamento da cancro

curare l’avvelenamento

migliorare i livelli di zucchero nel sangue in quelli con diabete

sbarazzarsi delle ulcere allo stomaco

guarigione di herpes labiale e herpes genitale

riducendo il papillomavirus umano in bocca

curare il cancro ai polmoni

ridurre l’affaticamento

curare il mal di montagna

trattamento dell’epatite B

alleviare i sintomi di asma e bronchite

curare la malattia del fegato

alleviare il dolore da herpes genitale

trattare i disturbi renali

rafforzare il sistema immunitario

trattare le infezioni virali

curare l’HIV

trattamento della sindrome da affaticamento cronico

curare il cancro alla prostata

aiutare le persone a dormire

Tuttavia, sono in corso ricerche sui potenziali benefici dei funghi reishi. Studi di laboratorio in provetta hanno scoperto che potrebbero essere efficaci nel combattere il cancro e ridurre i tumori.

Vi sono anche prove da studi in vitro e su animali che i funghi reishi possono supportare il sistema immunitario, ma sono necessari studi di alta qualità sull’uomo prima che i ricercatori traggano conclusioni.

Per l’assunzione, consultare sempre il proprio medico.