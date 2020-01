Regno Unito, due casi confermati di coronavirus: l’annuncio del responsabile nazionale

Punto fermo sul coronavirus e ora anche il Regno Unito conferma di avere due casi di contagio sotto osservazione. Ecco gli aggiornamenti

Il coronavirus colpisce ancora e ora anche il Regno Unito è alle prese con due casi confermati.

Due casi confermati di coronavirus

In Europa sta dilangado la paura nonostante siano state prese tutte le misure di sicurezza e – inoltre – la situazione sembra essere sotto controllo.

Dopo i due casi confermati qui in Italia e gli episodi di Francia e Germania ora anche il Regno Unito sta facendo i conti con i primi due contagi confermati.

Secondo le indiscrezioni della Bbc si tratta di due persone che sono appartenenti alla stessa famiglia e sono stati presi immediatamente in cura dal servizio specializzato. Le due persone sono state messe in isolamento e sono sotto controllo.

Non ci sono al momento altre informazioni su come sia stato trasmesso il contagio e tanto meno sulla loro nazionalità anche per non creare panico tra la popolazione.

Il funzionario governativo nonché responsabile del servizio sanitario inglese – Chris Whitty ha evidenziato:

“Il servizio sanitario pubblico britannico è estremamente preparato a gestire le infezioni”

Tanto che sta già lavorando per identificare contatti con altre persone proprio per prevenire e bloccare una possibile diffiusione del virus.

Sottoliena inoltre che la loro fase di preparazione fosse iniziata precedentemente per essere pronti:

“e abbiamo messo in atto solide misure di controllo delle infezioni per rispondere immediatamente”

Nel mentre i britannici sono stati recuperati e fatti tornare a casa da Wuhan, con il trasporto che è stato organizzato al fine che vengano portati all’Arrowe Park Hospital: qui resteranno in quarantena per due settimane.