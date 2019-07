Regno Unito, Boris Johnson trionfa e diventa Primo Ministro

Boris Johnson ex sindaco di Londra ed ex Ministro degli Esteri diventa Primo Ministro. E la Brexit?

Il Regno Unito da il bevenuto a Boris Johnson, successore di Theresa May e pronto a sfidare la Brexit come tutti si aspettavano. E ora che succede?

Chi è Boris Johnson?

Ex sindaco di Londra ed ex Ministro degli Esteri è un volto noto agli inglesi, per il suo carattere particolare e la propensione alla vincita.

Prima di diventare un polico era un giornalista, ricordato soprattutto per una condotta scorretta e la diffusione di alcune fake news relative la campagna per il referendum Brexit.

Nel momento in cui ha udito la notizia delle dimissioni di Theresa May ha deciso di iniziare la sua corsa verso la leadership e provare a diventare ciò che ha sempre desiderato. In realtà da piccolo sarebbe voluto diventare Re, ma anche questa carica è per lui una ciliegina sulla torta.

L’insediamento del Primo Ministro britannico

Il nuovo Primo Ministro è stato scelto dalla maggioranza degli iscritti del Partito Conservatore e farà ingresso a Downing Street 10 da domani mattina.

Il suo mandato – così come per la May in passato – prevede soprattutto la scelta sulla Brexit. Bisogna considerare infatti che proprio lui è stato uno dei più grandi sostenitori all’uscita dall’Unione Europea ripetendo il suo obiettivo principale:

“uscire e non importa come!”

Non scarta di conseguenza l’ipotesi di un no deal e nemmeno di una uscita senza disordine.Ma prima di fare questo è chiamato ad occuparsi urgentemente di alcune resistenze del suo partito e mettere a posto dei punti importanti per il futuro del Paese.