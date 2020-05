Regioni, confermato lo spostamento dal 3 giugno: la decisione del Governo

Dal 3 giugno al via lo spostamento tra Regioni dopo che il Governo ha esaminato l’andamento dei contagi in Italia.

Una data che si attendeva da tempo e dal 3 giugno sarà possibile finalmente lo spostamento tra Regione e Regione, salvo modifiche o nuove comunicazioni.

La decisione del Governo sulle Regioni

Nella serata di ieri il Governo ha deciso, insieme al Comitato Tecnico Scientifico, di consentire lo spostamento tra una Regione e l’altra dal 3 giugno. Questa decisione è stata presa dopo aver esaminato attentamente la curva dei contagi e l’andamento degli ultimi giorni:

“il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali. al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. monitoneremo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva”

Queste le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza all’Ansa, proprio al termine della riunione avvenuta con il Premier Conte e tutti i capi di delegazione.

Indice del contagio e decisioni

Secondo quanto emerso l’indice del contagio è stato verificato dall’Istituto Superiore della Sanità e il Ministero della Salute confermando che in tutte le Regioni italiane gli indici di trasmissibilità RT sono inferiori a 1. Non solo, perché tutti i nuovi trend sono in diminuzione.

Il controllo è stato svolto osservando il periodo dal 18 al 24 maggio, con una stima che riporta una situazione positiva e non negativa in fatto di numeri e contagi. In questo momento in nessuna Regione italiana c’è una situazione da poter considerare critica, nonostante in alcuni posti il numero di casi sia ancora alto ma la situazione a livello complessivo è sotto controllo: