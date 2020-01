Regionali, M5S si spacca in due. Vito Crimi: “Alla gente non interessa”

Dopo le elezioni regionali in Emilia e Calabria, il M5S si spacca in due: da una parte c’è chi spinge verso un’alleanza con i dem, dall’altra chi chiude al Pd

Il risveglio del M5S dopo le regionali: le parole di Crimi sull’accordo con il partito democratico.

Il M5S si divide

Dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, il Movimento 5 Stelle si spacca in due. Se da una parte c’è chi sostiene l’alleanza con il Pd, auspicata dallo stesso premier Conte, dall’altra c’è chi sceglie un’altra via.

Tra i secondi, come evidenzia anche Il Messaggero, si colloca il viceministro dell’economia, Laura Castelli, da sempre vicina alle posizioni di Luigi Di Maio.

L’ex capo politico dei grillini ricorda le sue parole prima delle elezioni regionali, quando sconsigliava di presentarsi in Emilia e in Calabria. Il nuovo leader del M5S, Vito Crimi, commenta la richiesta del premier Giuseppe Conte di fare fronte comune contro le destre.

“Alla gente non interessa se fai il fronte contro la destra, ma se aumenti il lavoro e riduci le tasse”

ha detto in conferenza stampa.

Zingaretti chiede piena collaborazione

Il bipolarismo del Movimento 5 Stelle però si fa più chiaro. Luigi Gallo, presidente dell Commissione Cultura, parla delle regionali come le ultime elezioni in cui correre da soli.

I Ministri Patuanelli, Azzolina e D’Incà collocano il M5S nell’area d’azione del centrosinistra. Intanto la scelta di capodelegazione sembra dover cadere su Alfonso Bonafede.

A decidere sarà il vertice con ministri e sottosegretari previsto per questo pomeriggio.

Intanto il leader del partito democratico, Nicola Zingaretti, chiede ai suoi di non fare attacchi al Movimento 5 Stelle. Con i grillini, il leader dem auspica una piena collaborazione, per arrivare ad un’alleanza per le prossime regionali in Puglia, Marche, Toscana e Campania.

La costruzione di progetti comuni è l’obiettivo di Zingaretti, evitando quella che ai suoi occhi sembrava una volontà polemica, che prescindeva dal merito.