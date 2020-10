Regina Elisabetta e William nella bufera: ‘Non mettono la mascherina’

La reale d’Inghilterra è stata aspramente attaccata dai media per non aver indossato la mascherina durante un incontro pubblico.

Lo staff e gli organizzatori dell’evento spiegano i motivi della scelta, ma il web insorge e accusa la famiglia reale.

Regina Elisabetta criticata per non aver indossato la mascherina

Nei giorni scorsi, l’incontro pubblico, al quale la regina Elisabetta II e il nipote William hanno preso parte, ha destato diverse polemiche.

Il motivo? Nessuno dei due indossava la mascherina, in barba alle norme anti Covid-19, il virus che da quasi un anno sta devastando il mondo intero.

La regina si è allontanata per la prima volta dalla sua residenza per visitare, assieme al nipote, il Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) a Porton Down.

Durante l’incontro, nessuno dei due reali indossava la mascherina e il dettaglio non è passato inosservato.

Numerosi scatti sono stati pubblicati online e sono diventati virali, causando non pochi problemi alla regina. Il suo staff è dovuto così intervenire, per spiegare ai media il motivo di quella che si è rivelata una vera e propria scelta.

I motivi di questa scelta spiegati dal suo staff

La 94enne Elisabetta e il nipote William hanno svolto l’incontro pubblico, avvenuto lo scorso 15 ottobre, senza indossare la mascherina.

Entrambi, però, si trovavano a distanza di sicurezza tra loro e con tutte le 48 persone presenti all’evento. Tutte le persone in questione, erano state precedentemente sottoposte a tampone, al quale sono risultate negative.

Come se non bastasse, la sovrana e William si sono recati separatamente all’evento: lei in elicottero, lui in auto. L’incontro ha avuo luogo in un tendone per garantire la sicurezza a tutti in caso di infezione.

Nonostante le spiegazioni, la scelta è stata comunque ritenuta di cattivo esempio ed è stato fatto notare come Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio, Camilla di Cornovaglia o Kate Middleton indossino sempre la mascherina negli eventi pubblico.