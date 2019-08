Regina Elisabetta, infastidita da quell’ordine imperativo: “Lo odio ma devo farlo”

Ci sono tante cose che infastidiscono la Regina Elisabetta nonostante lei segua il Protocollo alla lettera. Uno di questi obblighi la infastidisce più degli altri: di cosa si tratta?

Il Protocollo per la Regina Elisabetta è quasi come una seconda famiglia, eppure c’è una cosa che è obbligata a fare sempre e che non le va molto a genio. Di cosa stiamo parlando?

Il regno della Sovrana Elisabetta

Una delle sovrane più longeve nonostante il suo matrimonio da incubo, i gossip e i tanti scandali che ogni giorno da sempre investono il Palazzo.

Quattro figli – tanti nipoti e una unione con il Principe Filippo che supera i 70 anni. Oggi bisnonna ha visto tantissimi cambi di Governi e ideologie nel mondo pur restando sempre al suo posto.

Ha dovuto fronteggiare la morte di Lady Diana, che avvolse tutti in un grande scandalo e la crescita di William e Harry distrutti dal dolore ma un grande futuro davanti a loro.

Ma la Sovrana è anche una donna ironica, che ama guidare – i suoi cani – bere e osservare tutti i membri della sua famiglia. Eppure c’è anche qualcosa che non sopporta tantissimo.

La regola del protocollo che la Regina “non ama”

La Sovrana inglese fa rispettare il Protocollo – o ci prova – a tutti quanti e le regole sono ferree, imperative.

Nel tempo quello che si è notato è il suo modo di vestire sgargiante, con colori pastello accesi e con dei capelli della medesima nuance del look sempre dai colori arcobaleno vivaci. Ma perché?

Se nella maggior parte dei casi si è pensato ad un gusto personale eccentrico, la verità è un’altra – anzi altre due. La prima è che deve farsi vedere dal suo popolo, quindi non passare mai inosservata e chiunque tra la folla deve saper distinguere la Regina da ogni altra persona del popolo.

Ma c’è una motivazione ancora più seria, infatti la sicurezza durante gli eventi ufficiali e le uscite da Palazzo, deve essere in grado di intercettarla in caso di pericolo imminente. Insomma, deve essere un faro che attira subito l’attenzione dei suoi uomini addetti alla sua sicurezza.

In un documentario e come riportato dai media come l’Express, Sua Maestà non ha sempre gradito questa formula – desiderando una volta ogni tanto di potersi vestire di un colore neutro e meno vivace anche quando non ci sono lutti o eventi particolari.