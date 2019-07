Regina Elisabetta, umiliata dal Presidente americano: la reazione del Principe Filippo fa il giro del mondo

Se tua moglie è la Regina Elisabetta e viene umiliata dal Presidente americano, come reagisci? La reazione di Filippo ha fatto il giro del mondo!

Può la Regina Elisabetta essere stata umiliata dal Presidente degli Stati Uniti e confidarsi con il marito, la cui reazione ha scioccato gli inglesi?

La relazione tra Elisabetta e Filippo

Dopo oltre 70 anni di vita insieme, questa è una delle coppie più invidiate e longeve che il mondo intero invidia.

Certo, come abbiamo descritto in questo nostro articolo, sono tantissimi i gossip in merito alle corna che il Principe Filippo avrebbe messo a sua moglie ma altrettante quelle che lei avrebbe perdonato.

Un rapporto alla pari, dove lui ascolta – porge la spalla e consiglia senza mezzi termini essendo l’unico a poter dire tutto quello che pensa senza alcun filtro. Proprio come quando il Presidente degli Stati Uniti ha umiliato sua moglie!

La Regina umiliata dal Presidente americano

Facciamo un salto indietro nel 1991, quando il compianto e amato George Bush ha fatto visita alla Regina ed entrambi hanno dovuto fare un discorso davanti a gente e telecamere.

Parla prima lui e poi lascia il posto alla sovrana, che si ritrova senza pedana e con microfoni altissimi che la coprono completamente lasciando fuori solo il cappello. Una situazione imbarazzante che ha fatto presto il giro di tutti i media, che hanno ironizzato sull’argomento.

Non da meno il Principe Filippo che, invece di difendere la moglie o indignarsi per il mancato controllo e/o aiuto, sorride – come racconta l’Express.co.uk:

“non ci avrei mai pensato prima! Lui è così grande…alto…è andata così”

Una figuraccia che venne ripresa durante un secondo incontro, dove la Regina prese la parola alzandosi in piedi:

“spero che adesso lei non veda solo il mio cappello”

Tra le risate e gli applausi di tutto il governo inglese e nel completo imbarazzo del compianto Bush senior.