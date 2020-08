Regina Elisabetta ‘Sta per morire’: il motivo del ritiro anticipato, fonti spifferano tutto

La più alta carica reale inglese si ritirerebbe anticipatamente abdicando in favore del figlio, il Principe Carlo, scopriamo i motivi

La regina Elisabetta II starebbe per porre fine al suo lunghissimo regno. Questo è quanto rivelato da alcune fonti vicine alla famiglia reale.

Due le motivazioni principali che porterebbero alla cessazione del regno, scopriamoli insieme!

I motivi del ritiro della regina Elisabetta II

Circola ormai da giorni un rumor in base al quale il lunghissimo regno di Elisabetta II starebbe volgendo alle battute finali. A riferirlo è Vanity Fair tramite fonti vicine alla corona.

La regina sarebbe sul punto di ritirarsi a vita privata per due principali motivazioni: l’età anagrafica e il bisogno di stare più vicina al marito Filippo.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, vorrebbe dire che Elisabetta II avrebbe deciso di abdicare. A pesare sulla sua scelta sarebbe stata anche la drammatica situazione che si è venuta a creare a causa del Coronavirus.

La regina, infatti, starebbe valutando se sia il caso di trascorrere con Filippo gli ultimi anni di vita in maniera più appartata. La donna è preoccupata per la sua salute, vista l’età, che per quella del marito che non offre rassicurazioni.

Da tempo, infatti, circolano voci che vedrebbero Filippo sul punto di morire o addirittura già morto.

Il Principe Carlo pronto a diventare il nuovo re

A questo punto, il Principe Carlo sarebbe più che pronto a raccogliere l’eredità del trono. Dal canto suo Elisabetta sarebbe contenta di vedere il figlio finalmente salire al trono.

Secondo molti, anche la storia con Camilla Parker Bowles lo avrebbe reso più consapevole di sé e più sicuro e capace di tenere testa agli impegni di corte.

Non rimane che attendere la conferma dei rumors in questione, che segnerebbero la storia reale inglese in maniera epocale!