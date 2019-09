Regina Elisabetta ‘Sta per morire’: Meghan Markle lo rivela per sbaglio in Africa

Regina Elisabetta ‘Sta per morire’: Meghan Markle lo rivela per sbaglio in...

La Regina Elisabetta ha 93 anni e le notizie sulla sua salute sono sempre attese. Stavolta ad impensierire i sudditi è un gesto di Meghan Markle

I sudditi inglesi sono sempre molto attenti alle sorti della loro Regina Elisabetta II e i tabloid hanno notato un particolare inquietante durante il viaggio di Meghan ed Harry in Africa che farebbe pensare alla prossima scomparsa della sovrana.

Il viaggio di Meghan avrebbe rivelato le sorti della Regina Elisabetta

Dopo le molte polemiche dovute ai viaggi dispendiosi ed inquinanti di questa estate, il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono ritornati ad occuparsi degli impegni umanitari, così come era volere della scomparsa Principessa Diana.

Da poco sono partiti con il piccolo Archie per un viaggio attraverso tutto il Continente Africano, per visitare alcune zone molto importanti per la sensibilizzazione a tematiche umanitarie.

Harry si recherà lungo il percorso attraverso le mine antiuomo già fatto dalla madre Lady Diana venti anni fa e poi insieme a Meghan visiterà alcuni importanti centri ortopedici e di salute mentale infantile.

Questo viaggio durerà circa due settimane e dunque si può immaginare che il Duca e la Duchessa di Sussex abbiano portato con sé tutto ciò di cui avranno bisogno in questo periodo lontani da casa.

Un oggetto del bagaglio di Meghan però ha insospettito i sudditi che ci vedono un indizio importante sulla salute della Regina Elisabetta.

L’abito che ha fatto inquietare il mondo. Coincidenza o indizio?

Il viaggio DI Harry, Meghan ed Archie è appena iniziato da Città del Capo.

Alcune notizie sono tapelate sullo stato di salute psichica del Principe che avrebbe dichiarato di non riuscire a volte ad alzarsi dal letto per le troppe preoccupazioni.

Un’altro aspetto che fa impensierire i sudditi è stato sollevato dalle immagini di Meghan che ha mostrato uno dei vestiti portati per la permanenza in Africa: un abito nero che pare far sospettare alcune notizie segrete sulla salute della Regina Elisabetta II, forse prossima alla morte.

In realtà il portare un abito nero durante i viaggi è una regola della Famiglia Reale che è stato necessario adottare in seguito ad alcuni spiacevoli episodi successi in passato.

Sia Lady Diana nel 1992 che la stessa Regina Elisabetta nel 1952 si trovavano in viaggio all’estero quando furono raggiunte dalla notizia che i loro padri erano deceduti.

L’etichetta vuole che l’appartenente alla Famiglia Reale si presenti in pubblico con l’abito a lutto, dunque entrambe dovettero farsi portare un vestito nero prima di mostrarsi agli occhi dei sudditi.

Dunque ecco spiegata la presenza tra gli abiti di Meghan di quello nero, anche se in ogni caso i sudditi restano attenti ad ogni minimo cambiamento nella salute della loro ancora arzilla e impegnata Regina.