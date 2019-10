Regina Elisabetta: “Non è una nonna”: svelato l’intimo sfogo del Principe Harry

La Regina Elisabetta è una madre, nonna e bisnonna ma per Harry le cose non sono proprio così e si sfoga, dicendo cosa pensa veramente di questa figura così presente nella sua vita

Essere il nipote della Regina Elisabetta non deve essere facile, così Harry affida il suo sfogo durante alcune interviste ai media britannici – raccontando quale sia il loro vero rapporto.

La vita di Harry dopo la morte di Lady Diana

Il Principe Harry e il Principe William sono sempre stati molto vicini, soprattutto dopo la morte della madre – Lady Diana – arrivata improvvisamente mentre erano ancora adolescenti.

Una situazione orribile considerando anche il fatto che non abbiano potuto vivere il lutto in serenità, essendo delle personalità molto importanti. Harry si è sempre battuto per la verità, per tenere i paparazzi fuori dalla sua vita e quella di Meghan (ancora di più oggi con l’arrivo di Archie) e andare avanti con i progetti iniziati dalla madre.

Oggi uomo di valore, padre e marito amorevole – ma non è sempre stato così e forse la figura della Sovrana è stata fondamentale per ritrovare la vita: ma lui non la vede con una nonna al 100%.

Il rapporto del Principe Harry con la Regina Elisabetta

Il Principe ha rilasciato molte interviste dove parla della figura di sua nonna e, in una della Bbc andata in onda il 21 aprile Elizabeth at 90 – A Family Tribute ha ammesso di avere un grande rispetto per lei.

Ogni volta che si trova vicino a questa figura così importante non realizza di essere accanto alla sua nonna:

“lei non è una nonna…è il mio capo e occasionalmente mia nonna”

In altre interviste il Principe ha raccontato di come siano rare le occasioni in cui possa stare con i suoi nonni in tutta tranquillità, visti gli impegni di tutti ma è sicuro di una cosa:

“se la chiamassi per chiederle di vederci per una tazza di té mi direbbe di si…a porte chiuse lei è semplicemente nostra nonna”

La paura del giovane Harry è quella di deludere le aspettative di una donna forte, così forte da aver regnato per tutti questi anni senza mai perdere il controllo o cadere. La ringrazia per essergli stato accanto nei momenti più difficili: