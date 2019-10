Regina Elisabetta, dai pesi dentro la gonna alla guida senza patente: tutte le cose che non sapete ancora di lei

La Regina Elisabetta non segue solo un rigido protocollo ma ha anche dei piccoli segreti, che la rendono veramente unica! Ecco le cose che ancora non conoscete di questa donna

Chi non vorrebbe conoscere tutti i segreti della Regina Elisabetta? Non ci è possibile anche se qualcosa è stato vociferato dai media inglesi e confermato proprio dalla casa Reale.

I segreti della Sovrana inglese

Una donna che attira ammirazione e grande senso di rispetto, per i suoi tanti anni a corte e la sua maestria nel muoversi attraverso scandali, gossip e cambi di Governo continui.

Ma ci sono alcune cose che ancora non conoscete – come riportato anche da Donna Moderna – di lei e vi faranno restare a bocca aperta!

La Regina Elisabetta non ha la patente

Un dato da non sottovalutare, infatti questa donna ha sempre guidato benissimo e ovunque. Ancora oggi infatti sale in auto e non ha bisogno di farsi accompagnare in giro da nessuno.

Ma allora perché non ha la patente? In Inghilterra questo documento di norma viene dato proprio a suo nome quindi non ha avuto bisogno di consegnarselo da sola!

Matrimonio Low Cost

Vi sarete immaginati certamente che una Sovrana per il suo matrimonio avesse utilizzato un budget da favola, vero? Invece no, perchè lei e il suo consorte Principe Filippo hanno stanziato pochissimi soldi per l’evento: il tessuto dell’abito da sposa è stato comprato con le tessere annoarie tanto per fare un esempio.

Non è stata da meno la grande torta, con gli ingredienti donati come regalo di nozze.

I pesi dentro la gonna

Per fare in modo che in pubblico la Sovrana possa imbarazzarsi per il vento che alza le gonne, si fa cucire dei pesi dentro l’orlo così che nulla si muova e lei risulti essere sempre perfetta!

La persona che vede quando si sveglia e quando va a dormire

Non è suo marito, come tutti potrebbero pensare – bensì Sir Christopher Edward Wollaston MacKenzie Geidt – segretario privato.

Un compito molto importante, ovvero organizzare la vita delal Sovrana a 360°: lui è la prima persona che vede al mattino e l’ultima prima di andare a dormire. Ma non è solo un operativo, perché è l’unico a poterla consigliare e preparare i discorsi che facciano breccia nel cuore di tutti.