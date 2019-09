Regina Elisabetta, “Se Filippo muore…”: emerge il rigido protocollo dettato dalla Sovrana

Tutto pronto dovesse mai morire la Regina Elisabetta, ma chi ha pensato al Principe Filippo? Ecco il protocollo in caso di decesso, rigido da seguire alla lettera

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno una età considerevole, per questo la domanda nasce spontanea: ma sembra essere tutto pronto!

Cosa succede se il Principe Filippo muore?

Il Principe ha avuto una vita bellissima e oggi a 94 anni sembra essere più giovane che mai. Nonostante questo la sovrana ha pensato a tutto, anche a quando lui decederà e al protocollo da seguire per questa disgrazia.

Gli accordi segreti per la morte della Sovrana sono già stati divulgati, ma ancora non era stato fatto sapere come ci si dovrà comportare nel caso in cui a lasciarci sarà Filippo.

Daily Best racconta tutto e in Inghilterra tutti dicono che la dipartita del grande Filippo sia vicina, anche se lui non sembra intenzionato a lasciare questo mondo ma di divertirsi ancora per molto.

Fa passeggiate, mangia, legge e si riposa guardando tutti i suoi nipoti che gli corrono intorno. La prima cosa che cambierà sarà che il Principe Edoardo erediterà il suo titolo nonostante tutti i grandi scandali alla quale è legato.

I piani sono aggiornati e tenuti sotto controllo, soprattutto dopo il ricovero per l’infiammazione della vescica del 2012.

In caso di morte la prima ad essere avvertita sarà la Bbc così che possa fare l‘esclusivo annuncio ufficiale. Otto giorni di lutto e le bandiere di tutte le istituzioni e strutture militari a mezz’asta.

Quella di Buckingham Palace non sarà messa mezz’asta, quando la Sovrana si trova all’interno – come regola interna (che causò grandi polemiche dopo la morte di Lady Diana).

Il Principe Filippo non vuole un funerale di Stato completo, nessun clamore ma qualcosa di intimo in famigli e la moglie cercherà di esaudire il suo desiderio.