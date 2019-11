Regina Elisabetta, forti schiaffi al nipote in pubblico ‘Non discutere con me’:...

La Regina Elisabetta non ha mai manifestato in pubblico le sue emozioni. La rabbia però, quella volta, le giocò un brutto scherzo

E chi l’avrebbe mai immaginato che quella dolce manina che sventola per salutare i suoi sudditi la Regina Elisabetta l’avrebbe usata per menare il suo nipotino. Eppure è successo, a raccontare l’episodio è stato proprio Elton John nella sua nuova biografia. Il cantante ha già rivelato altri episodi sulla famiglia reale piuttosto forti, come quello legato a Lady Diana.

La Regina Elisabetta ceffoni al nipote

È uno degli episodi che risale a qualche anno fa, quello della regina Elisabetta che non le manda a dire nemmeno ai suoi nipoti. La sovrana del Regno Unito, infatti pare che non sia per niente adorabile quando si arrabbia, nemmeno con uno dei suoi nipoti.

Parliamo infatti di un episodio che risale a molti anni fa, ma che ancora oggi fa discutere i sudditi per i modi. Il nipote in questione sarebbe Lord David, figlio della sorella, che in un occasione disobbedì alla sovrana.

Elisabetta alza le mani sul nipote

Pare infatti che la reazione “violenta” della Regina d’Inghilterra, fu scatenata dal rifiuto di obbedire senza fiatare. Il ragazzo all’epoca, molto giovane, si rifiutò di obbedire alla sovrana, quando le fu chiesto dalla Regina in persona di accudire per un po la sorella Lady Sarah Armstrong Jones, che si trovava in camera.

Ma la reazione di Lord Dvid non fu quella aspettata dalla sovrana, il ragazzo infatti si rifiutò categoricamente di obbedire alla cortesia chiesa dalla Regina generando una reazione della sovrana.

Forse nemmeno il Visconte si aspettava una reazione del genere, ma la Regina presa dalla rabbia e dal fatto che il nipote si era rifiutato di obbedirla, prese la situazione in mano e glie ne diete quattro. Il Visconte infatti prese ben 4 ceffoni dalla sovrana, il tutto seguito da queste parole:

«Non», schiaffo. «Discutere», schiaffo. «Con», schiaffo. «Me»

Una scena a cui si fa fatica a credere, ma a rivelare questa nuova immagine della Regina è stato proprio Elton John nella sua nuova biografia Sunday Times. Stando a quanto riportato nel libro, Elton che era presenta alla scena e vedere la sovrana cosi arrabbiata di certo non è stato un bello spettacolo.