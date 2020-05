Regina Elisabetta, “Lo odio!”: la rivelazione inaspettata della Sovrana fa il giro del mondo

La Regina Elisabetta non rompe mai le regole del protocollo ma la sua rivelazione ha fatto il giro del mondo: lei lo odia e non lo nasconde più!

Lei, la Regina Elisabetta, è la donna del protocollo e forse solo Kate Middleton riesce a stare al passo. Eppure la Sovrana ha svelato qualcosa di grave e inaspettato.

La Sovrana più longeva di tutti i tempi

Quando il padre Re Giorgio ha lasciato questo mondo prematuramente, Elizabeth si è ritrovata a dover gestire e comandare un Paese senza la preparazione più adeguata. Una donna determinata che ha fatto del suo trono uno dei più longevi di tutti i tempi. Quattro figli, un solo matrimonio, tanti nipoti e scandali che avrebbero potuto rovinare tutto: lei non ha mai abbassato la testa continuando per la sua strada, anche quando si è mostrata difficile da percorrere.

Ha dovuto superare lo scandalo del figlio Andrea, la morte misteriosa di Lady Diana, il triangolo amoroso del figlio Carlo con Camilla Parker e tutte le manie dei nipoti Harry e William.

Una donna spesso poco materna, ma molto ironica e di compagnia tanto da lasciarsi andare dicendo una verità che – forse – sarebbe dovuta restare segreta.

L’odio manifestato dalla Sovrana inglese

Il Protocollo della Casa Reale è rigido e tutti devono seguirlo, sebbene negli ultimi tempi abbia subito non pochi cambiamenti e miglioramenti. In uno dei documentari – come riportato da Express – la Sovrana ha reso nota una cosa inaspettata.

Vi siete mai chiesti come mai debba indossare quei completini dai colori sgargianti e non sempre delicati? Secondo il protocollo – appunto – la Sovrana deve distinguersi dal popolo e la sicurezza deve riuscire ad intercerttarla in ogni momento, soprattutto se ci sono dei pericoli in essere:

“io lo odio, ma devo farlo!”

La Regina vorrebbe tanto indossare abiti dai colori tenui o scuri, ma purtroppo le regole non lo consentono. Lo avreste mai immaginato?