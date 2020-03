Il Coronavirus mette in ginocchio la Regina Elisabetta: ‘Annullati gli impegni ufficiali a Buckingham Palace’

Il Coronavirus mette in ginocchio la Regina Elisabetta: ‘Annullati gli impegni ufficiali...

Saranno bandite tutte le feste in giardino della Regina Elisabetta a causa del coronavirus. Ecco cosa sta accadendo a Buckingham Palace.

La paura per il coronavirus arriva anche a Buckingham Palace e lo staff della Regina Elisabetta fa bloccare ogni festa in giardino. Cosa accadrà ora e come reagirà la sovrana?

Diffusione del coronavirus e vita pubblica dei Royal Inglesi

Il nuovo Covid-19 è ormai presente in quasi ogni Paese del mondo.

Nonostante l’Italia sia quella che dopo la Cina sta accusando i maggiori problemi anche negli altri Paesi europei il virus si sta diffondendo e fa molta paura.

La vita dei membri della Famiglia Reale si sa è per lo più fatta di impegni pubblici sia nel Regno Unito che all’estero e ci si chiede dunque come questa emergenza influirà sulla gestione dei protocolli ufficiali.

Per ora le visite ed i viaggi non sono stati limitati come è risultato dal viaggio del Principe William insieme alla moglie Kate Middleton in Irlanda solo pochi giorni fa.

Il primogenito di Lady Diana infatti non solo ha presenziato a vari eventi stringendo mani e abbracciando persone ma ha anche fatto alcune battute sull’eccessivo allarmismo che si sarebbe sollevato.

Anche il padre di William il Principe Carlo e la consorte Camilla hanno presenziato ad eventi pubblici a Londra durante i quali la Duchessa ha dimostrato di tenere lo stesso atteggiamento di William e Kate.

La Regina Elisabetta costretta a disdire gli impegni?

La Regina Elisabetta, alla guida del Paese fin dal 1952 non ha mai rinunciato a nessun impegno, né per la sua salute né per altri motivi.

Ora però pare che le cose stiano per cambiare per la prima volta.

La sovrana britannica ormai 93enne infatti pare, come emerge dal Daily Express, che abbia ricevuto un chiaro ordine di stop per alcuni impegni a lei molto cari.

Si tratta delle feste nel giardino di Buckingham Palace e al

Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo storicamente tenute fin dal 1860.

Tali incontri sarebbero un impegno imperdibile per circa 30.000 persone ogni anno quindi si capisce come in questo periodo eventi simili siano da sconsigliare.

Portavoci di Palazzo infatti hanno confermato che il Governo sta discutendo varie ipotesi per tutelare sia la Regina che il resto del Paese dal contagio del nuovo virus.

I casi accertati nel Regno Unito infatti sono fino ad ora 273 con un aumento di 66 casi nelle ultime 24 ore.

“Considerando l’età della Regina, nessuno vuole correre rischi per la sua salute.”

Avrebbero confermato tali fonti che aggiungono che l’atteggiamento della Regina è comunque sereno e deciso a continuare la vita pubblica fino ad ordini contrari.