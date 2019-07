Regina Elisabetta terrorizzata, residenza estiva occupata da ospiti indesiderati. Lo staff reale: “Non riusciamo a fare nulla”

Choc per la Regina Elisabetta, ospiti indesiderati occupano la sua Residenza Estiva: ‘Lo staff reale non riesce a mandarli via’

Un nuovo ‘colpo al cuore’ per la Regina Elisabetta, a seguito dello scandalo che ha colpito suo figlio, il Principe Andrea, accusato di abusi sessuali su minori.

Le vacanze della Regina sembrano essere in ‘pericolo’ a causa di alcuni ospiti indesiderati che hanno occupato la residenza Estiva di Elisabetta II d’Inghilterra.

La Sovrana Inglese si dice terrorizzata, anche perchè lo staff reale non riesce proprio a mandarli via. Ecco tutti i dettagli.

La Regina Elisabetta terrorizzata: lo staff reale impotente

Secondo quanto rivelato da una fonte reale, Adam Helliker, al ‘The Sun’, lo staff sta lottando contro alcuni ospiti indesiderati che hanno praticamente preso d’assalto la residenza estiva della Regina.

Infatti tra le travi della residenza, abita una folta colonia di pipistrelli. La Regina, terrorizzata dai ‘ratti volanti’, ha ordinato al personale del Castello dell’Aberdeenshire di catturarli con delle reti.

Il signor Heliker ha poi dichiarato che questi pipistrelli abitano nella residenza da circa 30 anni e non possono mandarli via in alcun modo, in quanto ‘specie protetta’ e adesso quella rappresenta il loro nuovo Habitat.

La Regina come altri membri dello staff però vorrebbero mandarli via , in quanto al di la di ogni cosa ‘defecano dappertutto’.

La Residenza storica di Balmoral

La Regina, trascorre le sue vacanze nella storica Residenza di Balmoral ogni anno, da luglio ad Ottobre.

Il marito della Regina Vittoria, il Principe Alberto, acquistò la tenuta e il castello originale nel 1852.