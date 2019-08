Regina Elisabetta la sua triste rinuncia, dolore per il Principe William: ‘Ha dovuto farlo’

La Regina Elisabetta ha tenuto nascosto per anni il suo più grande dolore: viene fuori il drammatico rapporto tra la Regina ed il Principe William

Un biografo reale ha raccontato il rapporto che c’è tra la Regina Elisabetta e suo nipote, il Principe William. I due infatti non sono sempre stati legati, ecco il motivo…

Il rapporto tra la Regina Elisabetta e suo nipote, il Principe William

Anche se adesso la Regina e William hanno un legame molto forte, in passato non è sempre stato così. Elisabetta infatti, ha avuto un ruolo molto importante nella crescita del nipote, lo ha preparato a diventare Re fin da quando era un adolescente.

E’ un biografo reale a raccontare il rapporto tra i due e, nel suo libro riporta anche del periodo in cui la Regina dichiarò di provare una grande tristezza per via del loro rapporto.

In My Husband and I: The Inside Story of 70 Years of the Royal Marriage, il biografo reale ed esperto Ingrid Seward descrive come la Regina fornì una guida a William visto il ruolo destinato a ricoprire.

Ingrid Seward ha scritto:

L’unica persona che lo poteva aiutare, che doveva aiutarlo, era la regina

Infatti Elisabetta conosceva bene le pressioni che stava subendo William, per via del suo ruolo nella famiglia reale. Ma non fu affatto semplice per lei, poiché prima che Carlo e Diana si separassero la Regina ed il nipote non hanno passato molto tempo insieme.

Seward ha infatti rivelato che il grande rammarico della Regina è stato proprio quello di averlo visto poco, quasi per niente, durante il matrimonio dei genitori.

Dopo la separazione William e la nonna, hanno iniziato regolarmente a pranzare insieme ed hanno così iniziato a parlare come non avevano mai fatto prima, instaurando da li in poi un legame molto forte. Una grande rinuncia non avere avuto per sè il William bambino.

Le dichiarazioni di Lady Diana riguardo il ruolo di William

Il Principe William è secondo in linea di successione, subito dopo suo padre Carlo. Il Duca di Cambridge fin da quando era piccolo, fu reso consapevole del ruolo che un giorno avrebbe ricoperto.

A tal proposito, la Principessa Diana aveva rilasciato un’intervista televisiva esplosiva al programma Panorama della BBC, nella quale aveva condiviso dettagli privati ​​sulla Famiglia Reale, e mettendo anche in dubbio l’idoneità del marito a diventare re.

La Spencer ha anche aggiunto che per Carlo diventare Re sarebbe stato troppo soffocante, rispetto al ruolo di Principe che gli lasciava più libertà.

Ma alla domanda riguardo William, ed al fatto che sarebbe potuto essere lui il re Diana ha risposto:

William è molto giovane in questo momento, quindi vuoi che un peso del genere sia messo sulle sue spalle a un tale età? Quindi non posso rispondere a questa domanda

Concludendo la sua intervista.