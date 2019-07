Regina Elisabetta, il Principe Filippo brutale svela tutto: “Mi ha spezzato il cuore”

La Regina Elisabetta ha spezzato il cuore del Principe Filippo, pronto a raccontare in maniera brutale la sua umiliazione. Ma cosa è successo?

Il Principe Filippo ferito dalla Regina Elisabetta? Sembra proprio di si e il motivo non lo sai quasi nessuno. Ecco il motivo della discordia.

I figli di Filippo ed Elisabetta

Un grande amore per questi due coniugi che stanno insieme da tantissimi anni, ed hanno trovato – nonostante tutto – un equilibrio tra gossip, rivelazioni, lutti e sacrifici.

Un anno dopo il matrimonio arrivò Carlo – erede al trono – e pochi anni dopo Anna la preferita del Principe Filippo. Passarono poi dieci anni prima di far nascere Andrea – il prediletto della sovrana – e l’ultimo in ordine di arrivo Edoardo la cui storia triste l’abbiamo raccontata in questo nostro articolo.

Ma la storia e la pausa di dieci anni tra un figlio e l’altro ha una motivazione ben precisa e il Principe Filippo fu ad un passo da lasciare tutti quanti.

Il cuore spezzato del Principe Filippo

Essere il marito della sovrana più longeva e importante non è cosa facile, tanto che c’è stato un momento della loro vita dove sembrava che tutto stesse per finire.

La sovrana spezzò il cuore al marito, che si sentì umiliato e inutile come uomo e come padre. Lo racconta l’Express.co.uk andando indietro nel tempo a quando Carlo e Anna erano dei piccoli bambini.

Andrea nacque dopo dieci anni e la motivazione fu proprio per l’offesa di Filippo nel non poter dare il suo cognome ai figli:

“sono l’unico uomo a non poter dare il nome ai figli”

Lei, innamorata, non si schierò dalla parte del marito tenendo fede al protocollo e mantenendo il cognome Windsor per tutte le generazioni – cancellando quindi il cognome del Principe Filippo.

Una faida familiare che solo Harry ha cercato di mettere a posto, dando il doppio cognome al piccolo Archie per fare un regalo al nonno – da allora offeso e amareggiato per la presa di posizione della moglie.