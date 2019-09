Regina Elisabetta, “Mi ha spezzato il cuore”: la rivelazione scioccante del Principe Filippo gela tutti a Palazzo

La coppia formata dalla Regina Elisabetta e il Principe Filippo è invidiata da tutti, eppure c’è qualcosa che lui non ha proprio digerito e la sua reazione ha scioccato gli inglesi

Il Principe Filippo umiliato dalla Regina Elisabetta, tanto che il suo cuore si è spezzato per questo affronto. Ma lui tuona la sua rabbia e non intende chiudere un occhio sulla questione.

La famiglia del Principe Filippo

Dopo oltre settanta anni di unione è il caso di dire che questa coppia Reale è l’invidia di tutti quanti. Tantissimi scandali, malumori e affronti da fronteggiare ma sempre insieme e sempre a testa alta.

Il Principe Filippo ha sempre definito la moglie come una donna dura ma di essere l’unico a poterle dire come la pensa, facendola ragionare. Quattro figli, tanti nipoti e pro nipoti che riempiono il futuro della dinastia che sembra essere sempre sulla cresta dell’onda.

Nulla è mai pesato a Filippo – a parte una questione che proprio non riesce a digerire.

La mossa della Sovrana non digerita da Filippo

Filippo è il marito della Sovrana e questo ruolo gli è sempre calzato a pennello, se non fosse per un punto delle regole reali che gli spezzano il cuore. L’umiliazione più grande inizia proprio con la nascita del primogenito Carlo e arriva sino al figlio di Harry e Meghan – Archie.

Come racconta l’Express, il Principe è da sempre rammaricato per non poter dare il suo cognome ai figli e – di conseguenza – ai nipoti:

“sono l’unico uomo a non poter dare il nome ai propri figli, così mi spezzi il cuore”

La Sovrana ha sempre tenuto fede alle regole del protocollo, mantenendo Windsor per tutte le generazioni.

Ma Harry, molto legato al nonno, ha cercato di fargli un grande regalo dando a suo figlio Archie il doppio cognome in suo onore. Un gesto che ha commosso il duro Filippo che finalmente si è sentito parte della famiglia.