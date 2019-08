La Regina Elisabetta II non ha mai avuto in simpatia Camilla, adesso vengono alla luce le sue parole contro la Parker Bowles ”Non voglio avere nulla a che fare con lei”

A quanto pare la moglie di Carlo non piace proprio alla Regina Elisabetta, che l’ha bollata come ”Donna malvagia”, Ecco cos’è accaduto tra le due

Il rapporto tra la Regina Elisabetta e Camilla Parker

Non corre buon sangue tra la Regina Elisabetta e l’attuale moglie del Principe Carlo,ovvero Camilla Parker.

Nonostante i vari tentativi di Carlo, non sono mai andate molto d’accordo e durante un serata la Regina si è lasciata andare alle dichiarazioni, affermando di non voler avere niente a che fare con lei.

Infatti anche le settimane prima del matrimonio tra i due, la Regina ha escluso la futura sposa da eventi pubblici e cene. Dulcis in fundo anche il capo di stato si rifiutò di parlare con lei durante la cerimonia.

La faida andava avanti già da molto tempo prima del matrimonio, una delle cause di questo attrito è da molti attribuita al fatto che Camilla è stata una delle cause del divorzio tra Lady Diana e Carlo.

Di separarono nel 96, ed il Principe anche durante il matrimonio con la Spencer continuò a vedersi con Camilla.

La discussione tra il Principe Carlo e la Regina

Il Principe Carlo, decise anche di affrontare la regina per cercare di porre rimedio all’attrito tra le due. Ma il caratterino della sua mamma reale non è affatto semplice, ed è cosa risaputa a tutti.

In The Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles, Mr Bower ha scritto:

Le chiese di ammorbidire il suo antagonismo in modo che potesse vivere apertamente la sua relazione con Camilla.

Ma la Regina rispose che non avrebbe perdonato il suo adulterio, né avrebbe perdonato Camilla per non aver lasciato che Carlo stesse da solo per permettere al suo matrimonio di riprendersi.

Inoltre ha aggiunto di non volere avere niente a che fare con lei.

Insomma, un astio che non ha e non avrà mai una fine. Una vera e propria condanna a vita.