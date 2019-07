La Regina Elisabetta preoccupata per Archie: ‘Non può mangiare quella roba’

La Regina Elisabetta preoccupata per la salute del piccolo Archie, il figlio del Principe Harry e Meghan Markle: ‘Non può mangiare quella roba’

Meghan Markle fa arrabbiare nuovamente la Regina Elisabetta.

Il motivo è legato come sta accadendo ultimamente, al piccolo Archie, e al modo in cui i Principe Harry e la Star di ‘Suits’ Meghan Markle, lo stanno allevando.

Dopo il rigido ‘regime di sicurezza’, che vuole proteggere Archie dagli occhi curiosi della stampa, a trapelare dalle pareti di Buckingham Palace, l’ennesima ‘trasgressione’ di Mamma Meghan, che insieme ad Harry sta allevando il piccolo Archie nato lo scorso 6 Maggio alla ‘loro maniera’.

La Sovrana preoccupata per Archie

La Regina come rivelando gli insider di corte, sarebbe molto preoccupata per la salute del piccolo Archie, per la scelta di Harry e Meghan di allevarlo seguendo un particolare tipo di dieta, quella vegana.

La Sovrana inglese non sarebbe per nulla contenta, in quanto la ritiene non completa e salutare per un bambino così piccolo:

‘Allevare un bambino con la dieta vegana non sarà tollerato dalla monarca’

rivelano fonti interne al palazzo reale. Una decisione, quella dei Duchi del Sussex che avrebbe scatenato addirittura un acceso diverbio tra la Regina Elisabetta e il Principe Filippo.

Allevare un bambino con la dieta vegana è sicuro?

Il noto tabloid Express.co.uk, a tal proposito ha parlato con Dr Justine Butler, ricercatrice di ‘Viva! Salute’, un ente di beneficenza che fornisce ricerche scientifiche sulla nutrizione vegana.

Ecco quanto rivelato dalla ricercatrice, la quale si dice entusiasta della scelta di Meghan Markle:

‘Siamo lieti di sapere che la Duchessa del Sussex sta prendendo in considerazione l’idea di allevare il figlio con una dieta vegana’

poi prosegue: