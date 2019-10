Regina Elisabetta, tra pizzini e diari segreti: le manie delle donne della Royal Family

I segreti della Regina Elisabetta sono tanti, infatti quasi nessuno sa quanti pizzini mandi in giro esattamente come i suoi diari che contengono tanti anni di storia

La Regina Elisabetta ha una grande mania, ovvero scrivere tutti i suoi segreti nei diari e mandare in giro dei pizzini che sono i suoi personali messaggi ai collaboratori.

I pizzini della Sovrana

Si sa che i nobili siano differenti e che la documentazione ai posteri sia di estrema importanza. La mania – o passione – della Sovrana è la scrittura, tanto che in tutti questi anni non è passato un giorno senza scrivere tutto nei suoi diari segreti.

Ma prima di parlare di questo c’è un’altra mania singolare, come racconta anche IO Donna: infatti la regnante non manda sms come tutte le persone di oggi, ma pizzini.

I suoi messaggi, oramai da anni, sono composti da un foglio di carta con all’interno una frase, un rimprovero oppure una richiesta – che vengono portati al destinatario da qualcuno dello staff (a piedi oppure motorizzato).

Ogni giorno i suoi segretari, tra le altre cose, le consegnano circa 300 lettere pre selezionate la quale lei risponde. Si tratta di parenti e amici con cui vuole sempre avere un continuo contatto epistolare.

Alcune sono andate all’asta e si è potuto scrutare all’interno, tra inviti a feste di Natale o cose di famiglia tradizionali.

I diari segreti della Regina Elisabetta

Ma la Sovrana è solita anche scrivere continuamente i suoi diari segreti. Naturalmente lei sa che dopo la sua morte questi verranno letti e tramandati a nipoti, sino alle generazioni future che parleranno di lei come la regnante più determinata e longeva di tutti i tempi.

Lei scrive ogni suo pensiero, ma naturalmente – secondo gli esperti – sempre mantenendo un profilo di grazia e educazione proprio per rompere gli equilibri futuri di collaboratori, famiglia e qualche capo di Stato.

Una cosa che la accomuna a Meghan Markle, anche lei solita a tenere diari segreti per segnare ogni fatto della sua vita.

La sua passione più grande? Per il figlio Andrea, per il nipote Harry e per Kate Middleton. Chissà quanti altri segreti ci nascondono!